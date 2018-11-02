﻿ Житель Вилейки подсадил на наркотики двух 15-летних и занимался с ними сексом. 21.by
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Житель Вилейки подсадил на наркотики двух 15-летних и занимался с ними сексом

03.11.2018 10:59 — Разное | Партизан  
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Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Вилейки,. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса, сообщает СК.

Обвиняемый был задержан в мае.

По оперативным данным, мужчина, используя специальное оборудование, выращивал коноплю на приусадебном участке и высушивал растения для наркосырья с целью сбыта, пишет НН.

Причастность фигуранта к незаконному обороту наркотиков подтвердилась.

В доме, гараже и других местах обнаружены различные материалы, предметы и приспособления для выращивания, фасовки запрещенных веществ. Изъяли около четырех килограммов марихуаны, а также маковую солому, гашишное масло, содержащие особо опасные психотропные вещества грибы и альфа-PVP.


Следствие установило иные факты противоправных действий задержанного.

Так, приходившим к нему в гости подросткам фигурант неоднократно предлагал спиртные напитки и наркотические средства. Он склонил их к систематическому употреблению марихуаны.

Зная о 15-летнем возрасте двух местных жительниц и пренебрегая их половой свободой и неприкосновенностью, вступал с ними по обоюдному согласию в половые сношения.


 
 
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Следственный комитет завершил расследование по уголовному делу в отношении 29-летнего жителя Вилейки,. Его обвиняют по нескольким статьям Уголовного кодекса,...
 
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