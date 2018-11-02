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Полицейские-насильники из Уфы оказались приверженцами ЗОЖ и дисциплины

03.11.2018 10:53 — Разное | Партизан  
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Подозреваемые в изнасиловании дознавательницы офицеры башкирской полиции оказались приверженцами здорового образа жизни и дисциплины.



Фото: KP.ru

Об этом сообщает «Московский комсомолец». Издание приводит некоторые факты из биографии задержанных. 

Так, начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района начинал карьеру с должности обычного инспектора УФМС с годовой зарплатой в 227 тысяч рублей, он женат, является фанатом ЗОЖ и игры в дартс. Еще находясь в должности инспектора, он участвовал в зимней Спартакиаде среди сотрудников миграционной службы и занял второе место в соревнованиях по дартс.

Еще один задержанный, начальник отдела МВД по Уфимскому району, вступил в должность в июне 2013 года. В своем докладе по раскрываемости преступлений за 2017 год он уделил особое внимание «укреплению дисциплины и законности среди личного состава»: подполковник отметил, что за год к дисциплинарной ответственности было привлечено 80 сотрудников.

«В целях сокращения дисциплинарных чрезвычайных происшествий с участием личного состава нами организовано ежеквартальное проведение занятий с личным составом по служебной подготовке, посещение руководителями подразделений подчиненных сотрудников по месту жительства», — отмечал он.

О задержании офицеров полиции, подозреваемых в изнасиловании своей коллеги-подчиненной, стало известно 31 октября. Среди задержанных — 51-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Уфимскому району, 50-летний полковник полиции, начальник ОМВД по Карамаскалинскому району и 34-летний подполковник полиции — начальник отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району.


Как рассказал «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах, в ночь на 30 октября в здании отдела МВД по Уфимскому району в Уфе на улице Октябрьской революции три старших офицера устроили застолье. Поздно вечером они вызвали в кабинет подчиненную, лейтенанта юстиции, дознавателя этого райотдела, якобы по служебной надобности, причем женщине пришлось идти из другого здания. В кабинете все трое сначала попытались ее напоить, а затем вместе изнасиловали.

Позже выяснилось, что изнасилованная девушка — дочь заместителя начальника управления Росгвардии по Башкирии. Девушка только в этом году окончила институт и пришла на работу дознавателем, пишет "Лента".


 
 
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Подозреваемые в изнасиловании дознавательницы офицеры башкирской полиции оказались приверженцами здорового образа жизни и дисциплины.
 
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