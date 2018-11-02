В Краснодарском крае поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком, около 20 пострадавших

Инцидент произошел в 4.10 минут между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск-Адлер.





Расстояние от поезда до переезда было небольшим, поэтому, несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.





С жалобами на легкие травмы обратились 15 пассажиров поезда. Также в результате столкновения пострадали машинист и помощник машиниста. Водителя автомобиля доставили в больницу.





ТАСС в Тимашевской районной больнице, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. «Один тяжелый, у двоих состояние средней степени тяжести, один легкий»,— рассказали в медучреждении о поступивших к ним пациентах. Как сообщилив Тимашевской районной больнице, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. «Один тяжелый, у двоих состояние средней степени тяжести, один легкий»,— рассказали в медучреждении о поступивших к ним пациентах.









Ожидается задержка пассажирских поездов №103 сообщением Адлер-Москва и №335 сообщением Екатеринбург-Новороссийск. Поезда курсируют по соседнему пути.