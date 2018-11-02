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В Краснодарском крае поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком, около 20 пострадавших
В результате ДТП поезд столкнулся с грузовиком, почти 20 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Северо-Кавказской железной дороги.
Инцидент произошел в 4.10 минут между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск-Адлер.
Расстояние от поезда до переезда было небольшим, поэтому, несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.
С жалобами на легкие травмы обратились 15 пассажиров поезда. Также в результате столкновения пострадали машинист и помощник машиниста. Водителя автомобиля доставили в больницу.
Как сообщили
Ожидается задержка пассажирских поездов №103 сообщением Адлер-Москва и №335 сообщением Екатеринбург-Новороссийск. Поезда курсируют по соседнему пути.
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В результате ДТП поезд столкнулся с грузовиком, почти 20 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Северо-Кавказской железной дороги.
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