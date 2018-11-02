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В Краснодарском крае поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком, около 20 пострадавших

03.11.2018 10:53 — Разное | Партизан  
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В результате ДТП поезд столкнулся с грузовиком, почти 20 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Северо-Кавказской железной дороги.

В Краснодарском крае поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком, около 20 пострадавших
Инцидент произошел в 4.10 минут между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд при исправно работающей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск-Адлер.

Расстояние от поезда до переезда было небольшим, поэтому, несмотря на то, что машинист поезда применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось.

С жалобами на легкие травмы обратились 15 пассажиров поезда. Также в результате столкновения пострадали машинист и помощник машиниста. Водителя автомобиля доставили в больницу.

Как сообщили ТАСС в Тимашевской районной больнице, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. «Один тяжелый, у двоих состояние средней степени тяжести, один легкий»,— рассказали в медучреждении о поступивших к ним пациентах.


Ожидается задержка пассажирских поездов №103 сообщением Адлер-Москва и №335 сообщением Екатеринбург-Новороссийск. Поезда курсируют по соседнему пути.


 
Теги: Минск
 
 
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В результате ДТП поезд столкнулся с грузовиком, почти 20 человек пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт Северо-Кавказской железной дороги.
 
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