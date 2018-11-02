Активисты поддерживают в тюрьмах осуждённых за наркотики

сообщает Гомельская весна. А летом текущего года у активистов возникла идея создать отдельный проект, не связанный с существующими сообществами, занимающийся перепиской с осуждёнными. Одна из авторов проекта, Антонина Лепёхина, рассказала о нем. Среди них достаточно много молодежи, утратившей связи с друзьями и родными. Именно им требуется психологическая и дружеская поддержка. Родные осуждённых из сообществ «Движение матерей 328» и «Наше право» давно уже опекают таких ребят,Гомельская весна. А летом текущего года у активистов возникла идея создать отдельный проект, не связанный с существующими сообществами, занимающийся перепиской с осуждёнными. Одна из авторов проекта, Антонина Лепёхина, рассказала о нем.









Антаніна Ляпёхіна





«Сложно сказать, кому первому пришла в голову эта идея. Скорее, это коллективное решение. Возникло оно после того, как Наташа Щербинина, мама осуждённого, написала стихотворение «Ты есть».





Ты есть! И даже пусть ты одинок, Ты знай, что в этом мире не один!

Наступит время — кончится твой срок ...

Чтоб дальше жить есть тысячи причин.

Одна из них – что ты неповторим!

Еще одна — что ЖИЗНЬ всегда прекрасна!

И после неудач наступит светлый день.

Мы в этот мир приходим не напрасно!

Ты просто верь в себя и руку протяни!

Всегда найдется тот, кто будет рядом!

Построй свой путь прямой и больше не сверни!

Для тех, кто рядом, станешь сам наградой!

ТЫ ЕСТЬ!!!





«На обсуждение членов группы («Наше право») было предложено несколько названий: «Крылья», «Ты есть», «Ты не один». Остановились на названии «Ты есть». Логотип проекта тоже придумали коллективно. В центре сердца-солнышка с лучиками-отпечатками пальцев – слова «Ты есть». И в июле этого года проект стартовал».





К тому времени в базе Антонины было уже более трехсот имен юношей и девушек, которых активисты из обоих сообществ поздравляли с днем рождения и Новым годом.





«По рекомендации наших родных, - говорит Антонина, - база пополнилась именами ребят-сирот, ребят, не имеющих поддержки. Они внутри колонии передают друг другу адрес проекта, и сейчас у нас более 430 человек!».





Написать по адресу проекта – а/я 41, Минск , 220070 – может любой осуждённый. В последнее время поток писем в обе стороны значительно увеличился. За сентябрь проект получил более 90 писем, за октябрь – около 150. Начальное количество волонтёров – 10 человек – уже с трудом справляются с таким наплывом писем. Поэтому проект расширяется, пополняется новыми волонтёрами.





«Стать волонтёром просто – говорит Антонина, – достаточно отправить запрос в нашу группу в Контакте – https://vk.com/areyou.here. После общения с администратором человек получает адрес одного из осуждённых и пишет первое письмо. Стараемся подбирать ребят по возрасту, ведь, согласитесь, юная девушка не сможет психологически поддержать взрослого парня. Если возникает обратная связь и общение комфортно, человек становится волонтёром. Если понимает, что не может общаться с осуждённым, мы мирно расстаёмся. А этому осуждённому пишет другой волонтёр».





Участники проекта в основном молодые девушки, жёны и сёстры осуждённых. Есть и очень юная школьница, которая своими руками рисует открытки и украшает конверты, а самой старшей участнице проекта более 60 лет.





Кроме переписки в рамках проекта «Ты есть» осуществляется и материальная помощь. Проект оплачивает госпошлину за рассмотрение надзорной жалобы сиротам и осуждённым, не имеющим финансовой поддержки.





«Обычно за осуждённого просит кто-то из наших родных или подопечных, – поясняет Тоня. – Многие стесняются просить сами. Мы собираем средства, оплачиваем госпошлину и высылаем квитанцию об оплате в колонию».





Существует проект на средства родных осуждённых. Помогают все в силу своих возможностей – кто-то конвертами, открытками, марками, кто-то ручками и бумагой, кто-то финансово. Деньги собирают всем миром – по два, три, пять рублей родственники передают друг другу при личной встрече. Можно оказать посильную помощь проекту, выслав бандероль с открытками и конвертами или небольшую сумму почтовым переводом в адрес проекта на имя Антонины Лепёхиной – все почтовые отправления выдаются по паспорту. Квитанции об оплате госпошлины выкладываются в группе для отчёта.





«Нужен ли этот проект осуждённым? – переспрашивает волонтёр Тамара Достоевская, – безусловно». Она ещё до старта проекта переписывалась с девушкой из ИК-4 и парнем из ИК-22. К Новому году Тамара взяла на себя обязательство поздравить 30 человек (участники проекта разработали и распечатали макет календарей-закладок и несколько дизайнов новогодних открыток для поздравления своих подопечных).





На такой же вопрос Антонина ответила, просто показав одно письмо из колонии. На конверте автор письма сам нарисовал логотип проекта, написав в центре солнышка слова «Ты тоже есть». Лучики у солнышка настоящие…









Опасается Антонина только одного – чтобы проект не путали с брачным агентством. Жёны, матери, сёстры осуждённых – волонтёры проекта – каждая из них – ждут своих родных и любимых. И при этом находят в себе силы добрым словом поддержать других, сказать каждому из своих адресатов: «Ты есть. Ты не одинок. Всё будет хорошо!»







