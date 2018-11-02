ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Активисты поддерживают в тюрьмах осуждённых за наркотики

03.11.2018 10:44 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Уже четыре года в социальных сетях объединены родственники осужденных по статье 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков). По статистике Верховного суда, в период с января 2015 года по июль 2018 года за подобные преступления осуждено 11 755 человек.

Активисты поддерживают в тюрьмах осуждённых за наркотики
Среди них достаточно много молодежи, утратившей связи с друзьями и родными.  Именно им требуется психологическая и дружеская поддержка. Родные осуждённых из сообществ «Движение матерей 328» и «Наше право» давно уже опекают таких ребят, сообщает Гомельская весна. А летом текущего года у активистов возникла идея создать отдельный проект, не связанный с существующими сообществами, занимающийся перепиской с осуждёнными. Одна из авторов проекта, Антонина Лепёхина, рассказала о нем.


Антаніна Ляпёхіна

«Сложно сказать, кому первому пришла в голову эта идея. Скорее, это коллективное решение. Возникло оно после того, как Наташа Щербинина, мама осуждённого, написала стихотворение «Ты есть».

Ты есть! И даже пусть ты одинок,                                                                                             Ты знай, что в этом мире не один!
Наступит время — кончится твой срок ... 
Чтоб дальше жить есть тысячи причин. 
Одна из них  –  что ты неповторим! 
Еще одна — что ЖИЗНЬ всегда прекрасна! 
И после неудач наступит светлый день. 
Мы в этот мир приходим не напрасно! 
Ты просто верь в себя и руку протяни! 
Всегда найдется тот, кто будет рядом! 
Построй свой путь прямой и больше не сверни! 
Для тех, кто рядом, станешь сам наградой! 
ТЫ ЕСТЬ!!! 

«На обсуждение членов группы («Наше право») было предложено несколько названий: «Крылья», «Ты есть», «Ты не один». Остановились на названии «Ты есть». Логотип проекта тоже придумали коллективно.  В центре сердца-солнышка с лучиками-отпечатками пальцев – слова «Ты есть». И в июле этого года проект стартовал».

К тому времени в базе Антонины было уже более трехсот имен юношей и девушек, которых  активисты из обоих сообществ поздравляли с днем рождения и Новым годом.

«По рекомендации наших родных, - говорит Антонина, -  база пополнилась именами ребят-сирот, ребят, не имеющих поддержки. Они внутри колонии передают друг другу адрес проекта, и сейчас у нас более 430 человек!».

Написать по адресу проекта  – а/я 41, Минск, 220070 –  может любой осуждённый. В последнее время поток писем в обе стороны  значительно увеличился. За сентябрь проект получил более 90 писем, за октябрь – около 150. Начальное количество волонтёров – 10 человек – уже с трудом справляются с таким наплывом писем. Поэтому проект расширяется, пополняется новыми волонтёрами.

«Стать волонтёром просто – говорит Антонина,  – достаточно отправить запрос в нашу группу в Контакте  – https://vk.com/areyou.here. После общения с администратором человек получает адрес одного из осуждённых и пишет первое письмо. Стараемся подбирать ребят по возрасту, ведь, согласитесь, юная девушка не сможет психологически поддержать взрослого парня. Если возникает обратная связь и общение комфортно, человек становится волонтёром. Если понимает, что не может общаться с осуждённым, мы мирно расстаёмся. А этому осуждённому пишет другой волонтёр».

Участники проекта в основном молодые девушки,  жёны и сёстры осуждённых. Есть и очень юная школьница, которая своими руками рисует открытки и украшает конверты, а самой старшей участнице проекта более 60 лет.

Кроме переписки в рамках проекта «Ты есть» осуществляется и материальная помощь. Проект оплачивает госпошлину за рассмотрение надзорной жалобы сиротам и осуждённым, не имеющим финансовой поддержки.

«Обычно за осуждённого просит кто-то из наших родных или подопечных, – поясняет Тоня. –  Многие стесняются просить сами. Мы собираем средства, оплачиваем госпошлину и высылаем квитанцию об оплате в колонию».

Существует проект на средства родных осуждённых. Помогают все в силу своих возможностей – кто-то конвертами, открытками, марками, кто-то ручками и бумагой, кто-то финансово.  Деньги собирают всем миром – по два, три, пять рублей родственники передают друг другу при личной встрече. Можно оказать посильную помощь проекту, выслав бандероль с открытками и конвертами или небольшую сумму почтовым переводом в адрес проекта на имя Антонины Лепёхиной  – все почтовые отправления  выдаются по паспорту. Квитанции об оплате госпошлины выкладываются в группе для отчёта.

«Нужен ли этот проект осуждённым? – переспрашивает волонтёр Тамара Достоевская,  – безусловно».  Она ещё до старта проекта переписывалась с  девушкой из ИК-4 и парнем из ИК-22. К Новому году Тамара взяла на себя обязательство поздравить 30 человек (участники проекта разработали и распечатали макет календарей-закладок и несколько дизайнов новогодних открыток для поздравления своих подопечных).

На такой же вопрос Антонина ответила, просто показав одно письмо из колонии. На конверте автор письма сам нарисовал логотип проекта, написав в центре солнышка слова «Ты тоже есть». Лучики у солнышка настоящие…


Опасается Антонина только одного – чтобы проект не путали с брачным агентством. Жёны, матери, сёстры осуждённых – волонтёры проекта – каждая из них – ждут своих родных и любимых. И при этом находят в себе силы добрым словом поддержать других, сказать каждому из своих адресатов: «Ты есть. Ты не одинок. Всё будет хорошо!»



 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 33
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже четыре года в социальных сетях объединены родственники осужденных по статье 328 Уголовного кодекса (незаконный оборот наркотиков). По статистике Верховного...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дарья Блашко о белорусской сборной: видя ситуацию изнутри, понимала, что у меня почти не было бы шансов отобраться туда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика