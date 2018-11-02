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Дарья Блашко о белорусской сборной: видя ситуацию изнутри, понимала, что у меня почти не было бы шансов отобраться туда

03.11.2018 10:38 — Разное | Партизан  
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Белоруска Дарья Блашко, выступающая за сборную Украины, отметила, что попасть в нацкоманду родной страны было бы невероятно.


Фото: соцсети


"Не буду выступать за белорусскую сборную, какие бы условия мне не предлагали". Цитата из интервью. У тебя осталась некая обида на Белорусскую федерацию, или все уже в прошлом?

Конечно же нет, уже давно все в прошлом, а обижаться — только себе дороже. Просто я понимала, что пути назад уже нет. Какие бы там невероятные условия мне ни предлагали, я вижу, что лучше, чем здесь и сейчас уже не будет точно.

Никогда не ловила себя на мысли, что могла бы уже быть олимпийской чемпионкой?

Нет. Я об этом много раз думала и, скорее всего, я бы не поехала на ту Олимпиаду. Потому что мне бы пришлось пройти практически невозможные условия. Конечно, это все предположения. Однако, видя ситуацию изнутри, я понимала, что у меня почти не было бы шансов отобраться туда, — цитирует спортсменку biathlon.com.ua.

 
 
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Белоруска Дарья Блашко, выступающая за сборную Украины, отметила, что попасть в нацкоманду родной страны было бы невероятно.
 
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