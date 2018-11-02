Минздрав прокомментировал отсутствие популярных противопростудных лекарств

Накануне наступления традиционного осеннего сезона простуд из столичных аптек пропал целый ряд популярных импортных противопростудных препаратов, в том числе "Фервекс" и "Колдрекс". В пятницу ситуацию прокомментировали и в Минздраве Беларуси.





"В белорусских аптеках как государственной, так и негосударственной форм собственности широко представлены разной ценовой категории комбинированные лекарственные средства отечественного и зарубежного производства, содержащие парацетамол", - заявили в пятницу в пресс-службе Минздрава.





Среди таких препаратов сегодня имеется целый ряд наименований: Ангриколд, Ангримакс Нео, Ангримакс, Антигриппин, Антифлу Кидс, Афлумед, Грипполек, Гриппомикс, Гростудин, Негринпин, Орвиколд, Параскофен, Ринзип, Тайлолфен Хот, Триалгин, Фасторик и Цитрамон-Боримед.





"Действительно, в настоящее время в Республике Беларусь отсутствуют некоторые "популярные" противопростудные лекарственные средства: "Фервекс" порошок, "Терафлю экстра" порошок и другие, что связано с завершением регистрации", - отметили в ведомстве.





пишет sputnik.by В Минздраве подчеркнули: процедура госрегистрации лекарств носит добровольный заявительный характер, а ведомство не может обязать производителей регистрировать в Беларуси какие-либо лекарства в определенный срок,sputnik.by





Отдельно рассказали в ведомстве и о жалобах на небольшое количество "Терафлю". Оказалось, что препарат не отгружается в республику из-за внесений изменений в нормативно-техническую документацию - такой информацией располагает GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.









"Отметим, что все лекарственные средства (о которых идет речь) в равной мере облегчают симптомы гриппа и простуды, и незаменимых среди них нет", - заключили в Министерстве здравоохранения.



