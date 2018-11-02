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Минздрав прокомментировал отсутствие популярных противопростудных лекарств

03.11.2018 10:22 — Разное | Партизан  
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Лекарственные средства с парацетамолом широко представлены в белорусских аптеках, подчеркнули в ведомстве.

Накануне наступления традиционного осеннего сезона простуд из столичных аптек пропал целый ряд популярных импортных противопростудных препаратов, в том числе "Фервекс" и "Колдрекс". В пятницу ситуацию прокомментировали и в Минздраве Беларуси.

"В белорусских аптеках как государственной, так и негосударственной форм собственности широко представлены разной ценовой категории комбинированные лекарственные средства отечественного и зарубежного производства, содержащие парацетамол", - заявили в пятницу в пресс-службе Минздрава.

Среди таких препаратов сегодня имеется целый ряд наименований: Ангриколд, Ангримакс Нео, Ангримакс, Антигриппин, Антифлу Кидс, Афлумед, Грипполек, Гриппомикс, Гростудин, Негринпин, Орвиколд, Параскофен, Ринзип, Тайлолфен Хот, Триалгин, Фасторик и Цитрамон-Боримед.

"Действительно, в настоящее время в Республике Беларусь отсутствуют некоторые "популярные" противопростудные лекарственные средства: "Фервекс" порошок, "Терафлю экстра" порошок и другие, что связано с завершением регистрации", - отметили в ведомстве.

В Минздраве подчеркнули: процедура госрегистрации лекарств носит добровольный заявительный характер, а ведомство не может обязать производителей регистрировать в Беларуси какие-либо лекарства в определенный срок, пишет sputnik.by

Отдельно рассказали в ведомстве и о жалобах на небольшое количество "Терафлю". Оказалось, что препарат не отгружается в республику из-за внесений изменений в нормативно-техническую документацию - такой информацией располагает GlaxoSmithKline Consumer Healthcare.


"Отметим, что все лекарственные средства (о которых идет речь) в равной мере облегчают симптомы гриппа и простуды, и незаменимых среди них нет", - заключили в Министерстве здравоохранения.


 
 
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Лекарственные средства с парацетамолом широко представлены в белорусских аптеках, подчеркнули в ведомстве.
 
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