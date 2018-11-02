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Пьют и мрут: в Минской области на 40% увеличилось количество погибших на производстве
Тракторист одного из предприятий Столбцовского района найден мертвым на рабочем месте с содержанием алкоголя в крови 5,1 промилле.
Еще один случай со смертельным исходом произошел в Березинском районе. Тракторист-машинист одного из предприятий почувствовал себя плохо и пошел отдохнуть. Через полтора часа его нашли мертвым с уровнем алкоголя в крови 4,5 промилле.
«У нас за 8 месяцев текущего года погибли 859 человек, причем 140 — в результате отравления алкоголем», — цитирует исполняющего обязанности председателя облисполкома Игоря Макара сайт
Однако чужой пример не всем наука. Напомним, то недавно в Беларуси
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Тракторист одного из предприятий Столбцовского района найден мертвым на рабочем месте с содержанием алкоголя в крови 5,1 промилле.
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