Пьют и мрут: в Минской области на 40% увеличилось количество погибших на производстве









Еще один случай со смертельным исходом произошел в Березинском районе. Тракторист-машинист одного из предприятий почувствовал себя плохо и пошел отдохнуть. Через полтора часа его нашли мертвым с уровнем алкоголя в крови 4,5 промилле.





Mlyn.by . «У нас за 8 месяцев текущего года погибли 859 человек, причем 140 — в результате отравления алкоголем», — цитирует исполняющего обязанности председателя облисполкома Игоря Макара сайт





был побит алкогольный рекорд . Его "установил" тракторист из Ляховичского района с 5,4 промилле. Причем, был живой. Правда, сам идти не мог и потому ехал. Однако чужой пример не всем наука. Напомним, то недавно в Беларуси. Его "установил" тракторист из Ляховичского района с 5,4 промилле. Причем, был живой. Правда, сам идти не мог и потому ехал.



