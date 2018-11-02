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Пьют и мрут: в Минской области на 40% увеличилось количество погибших на производстве

03.11.2018 10:20 — Разное | Партизан  
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Тракторист одного из предприятий Столбцовского района найден мертвым на рабочем месте с содержанием алкоголя в крови 5,1 промилле.



Еще один случай со смертельным исходом произошел в Березинском районе. Тракторист-машинист одного из предприятий почувствовал себя плохо и пошел отдохнуть. Через полтора часа его нашли мертвым с уровнем алкоголя в крови 4,5 промилле.

«У нас за 8 месяцев текущего года погибли 859 человек, причем 140 — в результате отравления алкоголем», — цитирует исполняющего обязанности председателя облисполкома Игоря Макара сайт Mlyn.by.

Однако чужой пример не всем наука. Напомним, то недавно в Беларуси был побит алкогольный рекорд. Его "установил" тракторист из Ляховичского района с 5,4 промилле. Причем, был живой. Правда, сам идти не мог и потому ехал.


 
 
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Тракторист одного из предприятий Столбцовского района найден мертвым на рабочем месте с содержанием алкоголя в крови 5,1 промилле.
 
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