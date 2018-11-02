У православных особый день поминовения усопших — Димитриевская суббота

Впрочем, считается, что каждая суббота — особый день для православного человека. Именно к субботе, согласно библейскому повествованию, завершилось творение мира, и она стала «днем покоя». Но самое главное, в этот день уснувший плотью Христос завершил воссоздание ветхозаветного мира и, сойдя во ад, возвестил начало новой жизни. Поэтому в каждую субботу совершается поминовение усопших, как утверждают богословы, не покинувших нас навсегда, а терпеливо ждущих последнего дня всеобщего Воскресения.





Димитриевская суббота получила название от имени святого великомученика Димитрия Солунского, которого казнили в 306 году за исповедание христианства. Он был военным человеком, поэтому считается покровителем воинов. Установил же этот день совсем другой Димитрий — великий князь Донской после того, как в 1380 году одержал победу над Мамаем в Куликовской битве.





Со временем в Димитриевскую субботу стали поминать не только воинов, «на поле брани за Отечество жизнь положивших», но и всех усопших, предков-родителей, которые по званию своему являются Христовыми воинами.





Более чем 600-летняя традиция Вселенской панихиды в православных храмах продолжается и сегодня.