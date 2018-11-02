ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У православных особый день поминовения усопших — Димитриевская суббота

03.11.2018 10:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Димитриевская родительская суббота — одна из основных поминальных дат православного календаря. В этот день Церковь с особым благоговением и любовью творит молитву за всех «от века усопших» христиан.

У православных особый день поминовения усопших — Димитриевская суббота
Впрочем, считается, что каждая суббота — особый день для православного человека. Именно к субботе, согласно библейскому повествованию, завершилось творение мира, и она стала «днем покоя». Но самое главное, в этот день уснувший плотью Христос завершил воссоздание ветхозаветного мира и, сойдя во ад, возвестил начало новой жизни. Поэтому в каждую субботу совершается поминовение усопших, как утверждают богословы, не покинувших нас навсегда, а терпеливо ждущих последнего дня всеобщего Воскресения.

Димитриевская суббота получила название от имени святого великомученика Димитрия Солунского, которого казнили в 306 году за исповедание христианства. Он был военным человеком, поэтому считается покровителем воинов. Установил же этот день совсем другой Димитрий — великий князь Донской после того, как в 1380 году одержал победу над Мамаем в Куликовской битве.

Со временем в Димитриевскую субботу стали поминать не только воинов, «на поле брани за Отечество жизнь положивших», но и всех усопших, предков-родителей, которые по званию своему являются Христовыми воинами.

Более чем 600-летняя традиция Вселенской панихиды в православных храмах продолжается и сегодня.

 
 
Ссылка на источник 32
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Димитриевская родительская суббота — одна из основных поминальных дат православного календаря. В этот день Церковь с особым благоговением и любовью творит...
 
Новости дня
Новости разные
 
Эрдоган рассказал, кто приказал убить саудовского журналиста
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика