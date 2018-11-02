Эрдоган рассказал, кто приказал убить саудовского журналиста

При этом турецкий лидер убежден, что король Сальман непричастен к этому убийству.





"Я хотел бы подчеркнуть, что отношения между Турцией и Саудовской Аравией являются дружественными. Я ни на секунду не верю, что король Сальман, хранитель святых мечетей, отдал приказ о покушении. Поэтому у меня нет причин считать, что это убийство отражает официальную политику королевства", – сказал Эрдоган.





сообщает telegraf.by Напомним, саудовский журналист Джамаль Хашукджи пропал без вести 2 октября после того, как вошел в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле,telegraf.by





Затем следователи установили, что журналист был убит, а его тело расчленено и вывезено с дипведомства. По информации СМИ, фрагменты тела Хашукджи нашли в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.









Кроме того, стало известно, что Хашукджи собирался раскрыть информацию об использовании Саудовской Аравией химоружия в Йемене, а Великобритания якобы знала о запланированном заговоре против журналиста за несколько недель до убийства.



