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Из-за любимой столовой сотрудников Минского облисполкома агрокомбинат «Дзержинский» может лишиться некоторых акционеров
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» выкупит акции у акционеров, которые проголосовали против присоединения к нему столичной столовой КУП «Золотая житница» — любимой столовой сотрудников Миноблисполкома.
Об этом сообщает сайт
Агрокомбинат готов выкупать ценные бумаги по цене номинала — 36 копеек за штуку. Акционеры, которые выступили против реорганизации предприятия, могут подать письменные требования о выкупе акций с 26 октября по 26 ноября 2018 года включительно.
В предыдущий раз решение о реорганизации общество принимало 5 октября 2017 года, когда был присоединен «Кленовичский Бройлер». Тогда акции дополнительной эмиссии были распределены единственному участнику — УК «Агрокомбинат «Мачулищи».
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Из-за любимой столовой сотрудников Минского облисполкома агрокомбинат «Дзержинский» может лишиться некоторых акционеров
ОАО «Агрокомбинат «Дзержинский» выкупит акции у акционеров, которые проголосовали против присоединения к нему столичной столовой КУП «Золотая житница» —...
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