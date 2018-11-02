Из-за любимой столовой сотрудников Минского облисполкома агрокомбинат «Дзержинский» может лишиться некоторых акционеров

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Агрокомбинат готов выкупать ценные бумаги по цене номинала — 36 копеек за штуку. Акционеры, которые выступили против реорганизации предприятия, могут подать письменные требования о выкупе акций с 26 октября по 26 ноября 2018 года включительно.





В предыдущий раз решение о реорганизации общество принимало 5 октября 2017 года, когда был присоединен «Кленовичский Бройлер». Тогда акции дополнительной эмиссии были распределены единственному участнику — УК «Агрокомбинат «Мачулищи».