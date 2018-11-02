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У Роналдиньо конфисковали паспорт
Суд Бразилии изъял паспорт у бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо за неуплату штрафа за незаконное строительство.
2015 году Роналдиньо и его брат были оштрафованы за строительство в городе Порт-Алегри в районе, который защищен законами об окружающей среды Бразилии, передает Corriere dello Sport.
Сумму штрафа вместе с процентами составляет на сегодняшний день порядка двух миллионов евро.
Сообщается также, что Роналдиньо и его брат намерены обжаловать конфискацию паспортов.
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Суд Бразилии изъял паспорт у бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо за неуплату штрафа за незаконное строительство.
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