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У Роналдиньо конфисковали паспорт

03.11.2018 09:46 — Разное | Партизан  
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Суд Бразилии изъял паспорт у бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо за неуплату штрафа за незаконное строительство.



2015 году Роналдиньо и его брат были оштрафованы за строительство в городе Порт-Алегри в районе, который защищен законами об окружающей среды Бразилии, передает Corriere dello Sport.

Сумму штрафа вместе с процентами составляет на сегодняшний день порядка двух миллионов евро.

Сообщается также, что Роналдиньо и его брат намерены обжаловать конфискацию паспортов.


 
 
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Суд Бразилии изъял паспорт у бывшего полузащитника сборной Бразилии Роналдиньо за неуплату штрафа за незаконное строительство.
 
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