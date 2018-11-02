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Румыния сообщила о намерении перейти на евро в 2024 году
Министр финансов Румынии Еуджен Теодорович заявил, что страна планирует вступить в еврозону в 2024 году.
Об этом сообщает Мediafax.
Поэтапный календарь подготовки вступления Румынии в еврозону представят в декабре этого года.
Как известно, весной 2018 года правящая Социал-демократическая партия страны утвердила план присоединения Румынии к еврозоне.
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Министр финансов Румынии Еуджен Теодорович заявил, что страна планирует вступить в еврозону в 2024 году.
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