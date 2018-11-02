Сергей Тарута: Беларусь могла бы сыграть большую роль в разрешении конфликта на Донбассе

Публикуем некоторые из них.





Как кандидат в президенты Украины вы предлагаете собственный мирный план по Донбассу, подразумевающий перенос переговоров в Вену. Какая в этом случае будет судьба у Минской переговорной группы? Как изменится формат переговоров после переноса площадки в Вену?





- Мое предложение не предполагает, что минская переговорная группа исчезнет. Она остается для решений гуманитарных и экономических задач. Хотя сегодня другие вопросы, помимо гуманитарных, там и не рассматриваются. Переговоры по вопросу политического урегулирования конфликта не ведутся. И статус тех, кто находится в политических подгруппах, не позволяет достичь хоть какого-то существенного прогресса.





Минская группа останется, но мы говорим о том, что необходимо ускорить решение вопроса главного вопроса – достижения мира. Потому что на сегодня как минимум 3 млн человек находятся на оккупированной территории в крайне тяжелом положении. Плюс более 1,5 млн человек уехали – и это только в пределах Украины. В Беларусь и Россию уехали еще около 1 млн человек. В итоге 2,5 млн не имеют своего дома.





Есть задача - как можно быстрее решить конфликт, поднять переговорный статус. Поэтому я предлагаю дополнительно к минскому переговорному процессу задействовать новую площадку, которая бы состояла из спецпредставителей. Это значит поднять уровень переговорного процесса до специальных представителей руководства Германии, Украины, Франции. Можно было бы и России подключиться к этому процессу вместе со спецпреставителем из США ,а также добавить в качестве наблюдателей спецпредставителей со стороны ЕС и, возможно, Австрии – учитывая, что в рамках коалиционного соглашения она поставила целью добиться мирного урегулирования на Донбассе. Все это должно происходить под эгидой ОБСЕ. Поэтому лучше всего вести такой диалог в Вене - там находится штаб-квартира ОБСЕ. Так что это дополнительный формат, но именно для тех представителей, которые имеют специальный статус, имеют полномочия. И в дальнейшем надо стараться вести на постоянной основе переговоры по урегулированию ситуации на Донбассе.





Необходимо также добиваться и геополитической перезагрузки ситуации в Европе, возможно, с выходом на Хельсинки-2. Вот задача, которую предлагается решить.





Какую роль могла бы сыграть Беларусь в будущих мирных переговорах?





- Беларусь могла бы сыграть большую роль. На славянской земле идет война, которая приносит проблемы в том числе и Беларуси. Вчера (во время встречи основной группы Мюнхенской конференции по безопасности - прим. ред.) президент Беларуси заявил о том, что 160 000 беженцев из Украины нашли в Беларуси временную возможность проживания, и белорусский народ сегодня обеспечивает им все социальные условия на уровне жителей страны.





Есть еще одна проблема - попытка провоза контрабанды на территорию Беларуси. Об этом вчера также говорил Александр Лукашенко. А это 1200 км границы, которые необходимо сегодня дополнительно обеспечивать.





Кроме того, дестабилизация в Украине - это в принципе политическая дестабилизация на постсоветской территории. Сильная Украина будет способствовать тому, чтобы также была сильной и Беларусь. А слабая Украина будет приводить к дестабилизации. Мы понимаем, что у нас есть достаточно много проблем, и война сейчас точно не нужна. Мне очень понравилось, когда президент Беларуси предложил максимальное участие в переговорах – быть важным посредником между Россией и Украиной. Я считаю, что он говорил искренне. Я чувствовал его боль по поводу того, что происходит на Украине с братским народом, поэтому мы только можем приветствовать такую горячую вовлеченность и желание помочь.





Каким вы видите экономическое сотрудничество Украины с Беларусью в случае избрания вас президентом Украины?





Исторически всегда складывалось близкое сотрудничество, а все, что нам передано историей, мы должны как минимум сохранить, а желательно приумножить. Сегодня Украина - пятая страна по товарообороту, это означает, что она важна для белорусской экономики и народа. Конечно, мы должны максимально содействовать экономической интеграции между нашими странами. Возможности Украины колоссальные, она имеет огромный потенциал возможного развития в современных условиях. Поэтому и предприятия Беларуси могут получить новые возможности по поставке своей продукции. Многое из того, что необходимо для белорусской экономики, есть в Украине. От сотрудничества выиграют наши народы. Естественно, мы будем максимально содействовать тому, чтобы торговать в первую очередь с соседями, а потом уже со всеми остальными.





Какие шаги может предпринять Украина, чтобы Шелковый путь не обошел страну стороной?





Для этого должна быть стабильность, стратегия, которая предусматривает, чтобы этот Шелковый путь был не на словах, не в декорациях, а в реальной жизни. Мы понимаем, что сегодня Китай является одной из самых больших экономик, претендует стать первой экономикой в мире и доказывает это ежегодно. Поэтому, безусловно, необходимы правильные транспортные коридоры из Китая и Индии в сторону Европы, как одного из самых больших рынков в мире. Конечно, эти транспортные коридоры будут играть большую роль. И Беларусь, и Украина могут быть очень важным компонентом развития системы.





Как вы оцениваете недавнее заявление министра иностранных дел господина Климкина о том, что гражданам Украины небезопасно посещать Беларусь?





Мне сложно комментировать заявления наших политиков, которые, как правило, больше продиктованы эмоциональной составляющей, чем реально обоснованными фактами. У меня много друзей в Беларуси, которые чувствуют колоссальную симпатию к украинскому народу. Также я знаю много бизнесменов из Украины, которые приезжают в Беларусь. Часто вообще сложно сказать, кто есть кто, так как многие наполовину белорусы, наполовину украинцы. Вчера даже президент Беларуси сказал о том, что обнаружил у себя украинские корни. Поэтому здесь мы встречаем только гостеприимство.





Возможно, кто-то сталкивался с негативными ситуациями, но я бы не хотел, чтобы какие-то частные случаи мы: а) политизировали; б) переносили эти инциденты в целом на формат двусторонних отношений. Мы братские народы, и даже в семье бывают ссоры. Это не означает, что они могут разделять наши народы или создавать какие-то проблемы. Я думаю, из всех инцидентов, которые случаются, необходимо делать правильные выводы и уж точно не проецировать на плоскость наших исторических, будущих и нынешних отношений. Сегодня сильная, экзальтированная политическая PR-составляющая и иногда соринку превращают в бревно.





Какие важные моменты вы отметили для себя из встречи с Александром Лукашенко 1 ноября?





В целом это было важно не только для меня, но и для самой конференции. Три месяца назад я обратился к Вольфгангу Ишингеру (немецкий дипломат, председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности с 2009 года - прим. ред.) с инициативой о создании альтернативной площадки. В Мюнхене конференция посвящена в основном глобальной безопасности, и проблема Украины не является приоритетной. Мы с ним говорили о том, что нужен больший диалог между славянскими народами, и предложили эту идею Беларуси, которая действительно желает, чтобы наступил мир и стабилизация на постсоветском пространстве.





Я был уверен в том, что Александр Лукашенко инициативу поддержит - и это действительно случилось. Президент принял нас у себя в основном зале, конференция прошла на достаточно высоком уровне. Глава государства дал хорошие посылы, связанные с тем, что Беларусь и он лично готовы выступать одними из главных посредников по урегулированию конфликта. Также он дал понять, что Беларусь выстраивает свою модель, и эту модель нужно уважать.





Возможно, та демократия, которая существует в Беларуси, не совсем соответствует европейским понятиям, но при этом она обеспечивает стабильность, уверенный экономический рост и также направлена на то, чтобы белорусы жили достойно. Эта модель поддерживается белорусским народом, и это необходимо уважать. Со своей стороны Беларусь максимально делает для помощи Украине, готова и дальше выступать буфером.





Также президент Беларуси обратился к западным представителям с заверениями в том, что Беларусь никогда не была и не будет угрозой для безопасности Европы. И ожидать от Беларуси каких-то провокаций не стоит. Беларусь пережила очень много трагических историй, она это помнит, уважает и точно не желает какого-либо повторения, наоборот, будет делать все для стабильности на постсоветском пространстве и в Европе. Мне такая позиция импонирует. Конференция прошла очень искренняя, с большой заинтересованностью и огромным желанием помочь.





Какой опыт экономического развития Беларуси вы считаете позитивным для Украины?





Те предприятия, которые были гордостью не только Беларуси, но и СССР, сегодня не только живы, но и развиваются. Это позитивный опыт. БелАЗ практически имеет сегодня 30% мирового рынка, и это очень важно. Производство тракторов очень важно для Украины, поэтому возможны совместные предприятия.





Потенциал нашего сотрудничества очень большой. Но он будет раскрываться, если экономика Украины будет расти не на 2-3% и то, на бумаге, а на 10% - это то, что я и моя команда хотим реализовать в Украине, чтобы обеспечить стабильный мир в стране бурный экономический рост. Это достаточно сложная задача, пока ее еще возможно решить.









2019 год будет определяющим в судьбе Украины. Мне хочется вместе с командой повлиять на ход истории, сделать вклад в уверенное будущее Украины, в котором каждый житель страны увидит свое место в историческом развитии Украины. Тогда не надо будет искать другие страны для жизни. Я уверен, что бурный экономический рост Украины приведет также к значительному увеличению экономического сотрудничества между Украиной и Беларусью.







