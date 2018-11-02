СК: Влада Бриштеля задержали во время осуществления 28-ой закладки

По официальной информации, 32-летнего жителя Минска задержали при попытке осуществить закладку наркотиков - все произошло в частном секторе за заправкой на Орловской улице.





- Это был пакетик, обернутый изолентой, внутри 3 грамма белого порошка, - сообщили в Центральном РУВД Минска. - Во время задержания и изъятия закладки мужчина попытался выбросить сверток.





Задержанным оказался управляющим нескольких модных минских баров Влад Бриштель – это подтвердили в Следственном комитете. Ранее в интервью он рассказывал, что занимался барами «Штирлиц» и «Тише Мыши». По словам представителей СК, его задержали во время 28-ой закладки. О местах предыдущих 27-ми он позже рассказал следователям. В каждом пакетике нашли от 3 до 7 граммов белого порошка. Позже экспертиза показала: это психотроп - мефедрон. В народе вещество называют «солью», его производят в основном в России.





Также оперативники провели обыск дома. Там нашли пакетики, изоленту и электронные весы. По версии следователей, задержанный работал на российский интернет-магазин по продаже психотропов.





В отношении него возбуждено дело по третьей части статьи «Незаконный оборот наркотических средств». Если вину докажут, грозит до 15 лет тюрьмы. Сейчас он находится под стражей.





Некоторые его знакомые говорят, что в последнее время дела у Влада шли плохо и из ресторанного бизнеса он вышел. Оброс долгами, к тому же у него тяжелобольная дочка, на лечение которой уходило много средств. В то же время жил на широкую ногу, часто ездил отдыхать в Европу и Сингапур. Другие не верят в случившиеся и говорят, что у Влада были далеко идущие жизненные планы и распространителем наркотиков он ни за что не стал бы. Считают, что парня попросту подставили.





Сам Влад ранее рассказывал, что уже был судим - ему тогда был 21 год, попался по глупости. В интервью порталу Citydog он рассказал свою странную историю. На дискотеке поссорился с другим посетителем и в ходе потасовки ударил его бокалом по голове. Обоих забрали в милицию, но конфликт был улажен, расстались мирно. Однако через девять месяцев тот парень снова объявился и потребовал у Влада 4 тысячи долларов за отказ от заявления в милицию. Влад отказался, а через месяц его задержали. На допросе сказали, что у «жертвы» появилась опухоль - врачи ничего не смогли сделать, парень умер. Влад подписал признание, а парень оказалось жив-здоров. Уголовное дело все равно возбудили, доказать свою невиновность Владу не удалось, и он получил три года колонии. Отсидел год, его досрочно выпустили по амнистии.



