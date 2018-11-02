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Видеофакт: в Китае счастливые от первого снега панды насмешили публику
На северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян на горнолыжном курорте Ябули удалось снять на видео искреннюю радость панд от первого снега.
В ролике видно, как большие черно-белые медведи играют с мячом, качелями, кувыркаются и грызут бамбук под первым снегом, пишет
На северо-восток Китая они приехали из южной провинции, но снег им очень понравился.
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На северо-востоке Китая в провинции Хэйлунцзян на горнолыжном курорте Ябули удалось снять на видео искреннюю радость панд от первого снега.
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