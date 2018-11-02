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Жительница Гродно получила субсидию на бизнес в Инстаграме

03.11.2018 — Разное | Заря над Неманам  
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Бывший маркетолог гродненка Анна Бенидзе продает арахисовое масло через Инстаграм. Она признается, что стимулом начать свой бизнес стала государственная безвозвратная субсидия на открытие дела. 
 
По словам начальника отдела государственной службы занятости управления по труду, занятости и социальной защите Гродненского райисполкома Нелли Мицуры, в последнее время кандидатов на субсидирование бизнеса стало больше. Из основных требований – статус безработного и четкий бизнес-план.
 
Для Анны Бенидзе, маркетолога в прошлом, защитить свой бизнес-проект не составило труда.
 
– Я оценила рынок продуктов питания. Сейчас многие занимаются в тренажерных залах и следят за фигурой, у людей популярно заменять сладости арахисовым маслом, которое в Беларуси оказалось в дефиците, – пояснила собеседница.
 
Субсидию, а это примерно три тысячи рублей, Анна потратила на покупку оборудования: терминала, весов, кассового аппарата. Она абсолютно не жалеет, что ушла «в свободное плавание». 
 
– На наемной работе уже не было куда расти. О субсидии рассказали знакомые. Давно зародилась идея начать свое дело, но без финансовой поддержки было сложно решиться. У меня есть план: если дело пойдет, стану производить масло, – поделилась гродненка.
 
Бизнес Ирины Веселик – еще один удачный пример частной инициативы и государственной поддержки. Парикмахеру со стажем Гродненского райбыткомбината предложили стать себе хозяйкой. Ирина по-прежнему стрижет посетителей в Свислочи, только уже как индивидуальный предприниматель.
 
– В центре занятости помогли написать бизнес-план. Субсидию потратила на дорогостоящее оборудование: кресло, зеркало, водонагреватель. Купить это все я могла, но за кредит, а процентная ставка велика. Считаю, что повезло, – рассказала предпринимательница. 
 
Она проработала уже год и не жалуется.
 
– Мои доходы немного выросли, а клиентов прибавилось, – уточнила Ирина. 
 
Безвозвратную субсидию, утверждает Нелли Мицура, можно потратить на любые нужды, связанные с развитием бизнеса: инструменты, мебель и даже рекламу.  
 
 
 
 
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Бывший маркетолог гродненка Анна Бенидзе продает арахисовое масло через Инстаграм. Она признается, что стимулом начать свой бизнес стала государственная...
 
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