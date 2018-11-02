﻿ Овощи — от фермеров, песни — от артистов: о ярмарке в агрогородке Оношки. 21.by
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Овощи — от фермеров, песни — от артистов: о ярмарке в агрогородке Оношки

03.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Улыбающиеся капустные матрешки, импровизированные вазочки из кабачков и патиссонов, корзинки с осенними букетами — все эти дары осени встречали покупателей ярмарки в агрогородке Оношки.

Несмотря на погодные условия, которыми осень заявляет о себе, в нашем районе  продолжаются  сельскохозяйственные ярмарки. На прошлой неделе одна из них прошла в агрогородке  Оношки, где спросом у  покупателей пользовались все товары, привезенные  для торговли. Тритикале и ячмень по 0,33 рубля, пшеница — 0,37, кукурузное зерно — по 0,39 рубля за 1 кг продавало местное  сельхозпред-приятие ОАО «Новая жизнь». Всего было реализовано около 7 тонн зерна.

Овощи — от фермеров, песни — от артистов: о ярмарке в агрогородке Оношки

Пользовалась спросом и собственная продукция ООО «Оношки». за прилавком работала Елена Колядич. Котлеты из свинины и шницель «Полесский», фаршированные скумбрия, куриные бедро и ножки, рулеты  и голубцы — всё это было  расфасовано в лоточки, и каждый покупатель  мог выбрать к своему столу  то, что практически не  отличалось от домашних  яств по вкусу и в то же  время экономило силы хозяек.

Дополнили весь этот список пироги и булочки  Городейского кондитерского цеха.

Овощи — от фермеров, песни — от артистов: о ярмарке в агрогородке Оношки

Овощи — от фермеров, песни — от артистов: о ярмарке в агрогородке Оношки

Овощи — от фермеров, песни — от артистов: о ярмарке в агрогородке Оношки

Овощи — от фермеров, песни — от артистов: о ярмарке в агрогородке Оношки

Овощи — от фермеров, песни — от артистов: о ярмарке в агрогородке Оношки

Со сниженной наценкой продавала товар «Клецкая  крыночка». Молоко в ассортименте, простокваша, ряженка, творог обезжиренный, творожки и сырки с курагой, черносливом и другая молочная продукция открытого акционерного общества пришлась кстати.

Свою торговую точку, уже по  традиции, на ярмарке  установило ОАО «Альба». Десятки килограммов толстолобика, карася, карпа, щуки, а также  копченого карпа были раскуплены за час-полтора. А чтобы в полной мере  удовлетворить потребности  жителей агрогородка, рыбное хозяйство и на следующий  день осуществило поставку  свежей продукции с богатых водоемов покупателям Оношек.

Распродажей плодоовощной продукции на ярмарке занимались сразу несколько торговых точек. Это фермерские хозяйства Несвижчины «Луч» и «Нива», а также наши соседи из Клецкого района. По душе пришелся и товар продавцов с Брест-чины. Хозяйки приобретали различные приправы,  грецкие орехи. Предлагали здесь  и сушеные грибы.

На ярмарке в Оношках КУП «Магазин № 3 г. Несвижа» по традиции представил  свою кулинарную продукцию. Унитарное предприятие  организовало и торговлю промтоварами — бочки для квашения, тазы, вёдра, мисочки и другие товары для сезонных заготовок приобретали оношковцы для хозяйства.

Праздничной атмосферой на ярмарке жители и гости агрогородка обязаны участникам народного ансамбля «Лянок» Оношковского СДК. В исполнении артистов творческого коллектива  прозвучали  песни, которые согревали  даже в хмурый осенний день.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.

 


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Теги: Брест
 
 
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Улыбающиеся капустные матрешки, импровизированные вазочки из кабачков и патиссонов, корзинки с осенними букетами — все эти дары осени встречали покупателей
 
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