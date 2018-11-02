Овощи — от фермеров, песни — от артистов: о ярмарке в агрогородке Оношки

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Улыбающиеся капустные матрешки, импровизированные вазочки из кабачков и патиссонов, корзинки с осенними букетами — все эти дары осени встречали покупателей ярмарки в агрогородке Оношки.

Несмотря на погодные условия, которыми осень заявляет о себе, в нашем районе продолжаются сельскохозяйственные ярмарки. На прошлой неделе одна из них прошла в агрогородке Оношки, где спросом у покупателей пользовались все товары, привезенные для торговли. Тритикале и ячмень по 0,33 рубля, пшеница — 0,37, кукурузное зерно — по 0,39 рубля за 1 кг продавало местное сельхозпред-приятие ОАО «Новая жизнь». Всего было реализовано около 7 тонн зерна.





Пользовалась спросом и собственная продукция ООО «Оношки». за прилавком работала Елена Колядич. Котлеты из свинины и шницель «Полесский», фаршированные скумбрия, куриные бедро и ножки, рулеты и голубцы — всё это было расфасовано в лоточки, и каждый покупатель мог выбрать к своему столу то, что практически не отличалось от домашних яств по вкусу и в то же время экономило силы хозяек.

Дополнили весь этот список пироги и булочки Городейского кондитерского цеха.

Со сниженной наценкой продавала товар «Клецкая крыночка». Молоко в ассортименте, простокваша, ряженка, творог обезжиренный, творожки и сырки с курагой, черносливом и другая молочная продукция открытого акционерного общества пришлась кстати.

Свою торговую точку, уже по традиции, на ярмарке установило ОАО «Альба». Десятки килограммов толстолобика, карася, карпа, щуки, а также копченого карпа были раскуплены за час-полтора. А чтобы в полной мере удовлетворить потребности жителей агрогородка, рыбное хозяйство и на следующий день осуществило поставку свежей продукции с богатых водоемов покупателям Оношек.

Распродажей плодоовощной продукции на ярмарке занимались сразу несколько торговых точек. Это фермерские хозяйства Несвижчины «Луч» и «Нива», а также наши соседи из Клецкого района. По душе пришелся и товар продавцов с Брест-чины. Хозяйки приобретали различные приправы, грецкие орехи. Предлагали здесь и сушеные грибы.

На ярмарке в Оношках КУП «Магазин № 3 г. Несвижа» по традиции представил свою кулинарную продукцию. Унитарное предприятие организовало и торговлю промтоварами — бочки для квашения, тазы, вёдра, мисочки и другие товары для сезонных заготовок приобретали оношковцы для хозяйства.

Праздничной атмосферой на ярмарке жители и гости агрогородка обязаны участникам народного ансамбля «Лянок» Оношковского СДК. В исполнении артистов творческого коллектива прозвучали песни, которые согревали даже в хмурый осенний день.

Инна ВАСИЛЕВИЧ.