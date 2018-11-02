Вышел финальный сезон «Карточного домика». Говорят, даже без Спейси он остался хорош

На Netflix вышел шестой и последний сезон «Карточного домика». Напомним, крутого Кевина Спейси, сыгравшего главную роль в прошлых сезонах, в сериале больше нет. Актера отстранили от съемок из-за обвинений в сексуальных домогательствах. Судя по одному из тизеров, режиссеры в прямом смысле похоронили героя Кевина. Многие расстроились и заявили, что не будут смотреть сериал без Спейси, однако, как пишет «Медуза», кинокритик Егор Москвитин смог посмотреть несколько первых эпизодов «Домика» перед премьерой и сказал, что сериал не стал хуже.



Прошлый сезон «Карточного домика» раскритиковали, потому что режиссеры не переписали сценарий под результаты реальных американских выборов президента, где победил Дональд Трамп. Ведь прототипами Андервудов часто называют чету Клинтон, но вместо наглого бизнесмена на выборах герои сериала противостояли интеллигентному технократу, а это ничего общего с жизнью не имеет. Правда, потом зрителям объяснили, что пятый сезон был лишь затравкой перед финалом – когда участие Спейси в проекте не стояло под вопросом, сценаристы планировали столкнуть Клэр и Фрэнка и развязать в Белом доме настоящую войну между супругами.





В итоге один из частников на битву банально не пришел. Как пишет московский кинокритик, сериал от этого только выиграл. Оставшись одна, Клэр Андервуд стала уязвимее, но так как она менее негативный герой, в отличие от Френка, за ней интереснее наблюдать и приятнее переживать. Так что теперь «Карточный домик» неплохо держится на обаянии актрисы Робин Райт и феминисткой риторике ее героини. «Моя главная задача — оставаться действующим президентом».



Как думаете, сможет ли Клэр победить Фрэнка внутри себя, а Робин Райт – переиграть Кевина Спейси?