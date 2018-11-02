Фото пресс-службы ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три белоруса пострадали при столкновении поезда Минск-Адлер с грузовиком в Краснодарском крае, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления информации и цифровой дипломатии - пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.

"По предварительной информации, трое граждан Беларуси обратились за медицинской помощью. Ситуация уточняется посольством Беларуси в России", - сказал Анатолий Глаз.

Как сообщили в пресс-центре БЖД, среди пострадавших белорусов один взрослый и двое детей. Медицинская помощь была оказана на месте, без госпитализации, состояние пострадавших удовлетворительное. Пассажиры продолжили поездку до станции назначения в сопровождении медицинского персонала.

Всего за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы обратилось 15 пассажиров поезда.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Тимашевской районной больницы, в результате происшествия госпитализированы четыре человека, один находится в тяжелом состоянии. В пресс-службе Тимашевского района уточнили, что госпитализированные являются гражданами России.

Инцидент произошел 3 ноября в 4.10 на регулируемом без дежурного работника железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги, участок Ростов - Краснодар. При исправно работающей сигнализации произошло столкновение пассажирского поезда №302/301 сообщением Минск-Адлер (формирования БЖД) с грузовым автомобилем КАМАЗ, груженным песком. С рельсов сошли три колесные пары электровоза. Пассажирские вагоны не повреждены. На момент столкновения в поезде находились 704 пассажира и 29 работников поездной бригады.

Состав поезда был выведен с перегона на станции Тимошевская вспомогательным локомотивом. С этой станции поезд был отправлен по маршруту в 07.35. Опоздание составило 3 часа 32 минуты.-0-