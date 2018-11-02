Поезд Минск — Адлер попал в ДТП в России: среди пострадавших есть белорусы

Сегодня в 4 часа 10 минут на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидивка Северо-Кавказской железной дороги водитель Камаза, груженого песком, выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск – Адлер, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

15 пассажиров поезда (в том числе трое граждан Беларуси) обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы. Один пассажир доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Локомотивная бригада и водитель Камаза доставлены в больницу в тяжелом состоянии.