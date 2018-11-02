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Поезд Минск — Адлер попал в ДТП в России: среди пострадавших есть белорусы

03.11.2018 11:05 — Разное | Аргументы и факты  
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Поезд Минск — Адлер попал в ДТП в России: среди пострадавших есть белорусы
Пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю / ТАСС

Сегодня в 4 часа 10 минут на регулируемом железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидивка Северо-Кавказской железной дороги водитель Камаза, груженого песком, выехал на запрещающий сигнал перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск – Адлер, сообщили в пресс-службе Российских железных дорог. 

Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

15 пассажиров поезда (в том числе трое граждан Беларуси) обратились за медицинской помощью с жалобами на легкие травмы. Один пассажир доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести. Локомотивная бригада и водитель Камаза доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Отмечается, что переезд, где произошла авария, оборудован светофором, звуковыми сигналами и находится в рабочем состоянии. 

Поезд Минск — Адлер попал в ДТП в России: среди пострадавших есть белорусы
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Теги: Минск
 
 
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По предварительным данным травмы получили два десятка человек. О жертвах не сообщается.
 
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