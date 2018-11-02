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Фото- и видеосъемка жителей Беларуси без их согласия будет запрещена

03.11.2018 10:49 — Разное | Интерфакс  
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В Беларуси будут внесены изменения в Гражданский кодекс, которые предусматривают запрет на фото- и видеосъемку граждан без их согласия.

Конституционный суд (КС) Беларуси поручил правительству разработать соответствующие изменения в законодательство и внести их в парламент, сказано в решении КС, которое опубликовано в субботу на национальном правовом портале.

"В целях обеспечения конституционного принципа верховенства права, защиты каждого гражданско-правовыми средствами от незаконного вмешательства в его личную жизнь, устранения правовой неопределенности в правовом регулировании использования и охраны изображения гражданина в гражданском законодательстве признать необходимым внесение соответствующих изменений в Гражданский кодекс Республики Беларусь", - говорится в документе.

КС Беларуси констатирует, что в настоящее время сохраняется "правовой дефект" в отношении порядка использования изображений граждан. Ссылаясь на нормы Конституции, суд признал необходимым "установить особенности правового режима использования и охраны изображения гражданина с определением пределов реализации и условий ограничения права на изображение".

В решении КС поясняется, что рассмотрение данного вопроса ранее инициировала Белорусская республиканская коллегия адвокатов. В заявлении коллегии отмечается, что распространение в СМИ и интернете изображений граждан может быть сопряжено с нарушением их прав и законных интересов. Также юристы считают, что использование изображения гражданина без его согласия является вторжением в частную жизнь и нарушением права на личную тайну.

В документе КС также ссылается на обращение общественного совета при МВД Беларуси, который ссылается "на факты самовольного фотографирования и видеосъемки сотрудников органов и подразделений МВД". В МВД считают, что "при тенденциозных подходах к опубликованию изображения это может влечь негативные последствия, в том числе наносить непоправимый ущерб имиджу системы правопорядка, правам и законным интересам сотрудников органов и подразделений МВД".

 
 
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В Беларуси будут внесены изменения в Гражданский кодекс, которые предусматривают запрет на фото- и видеосъемку граждан без их согласия. Конституционный суд (КС)...
 
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