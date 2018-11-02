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Поезд Минск-Адлер столкнулся с грузовиком на Кубани, пострадали почти 20 человек

03.11.2018 10:16 — Разное | Интерфакс  
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Пассажирский поезд Минск - Адлер столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде в Краснодарском крае в субботу утром, есть пострадавшие, сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня в 4 часа 10 минут на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка Северо-Кавказской железной дороги грузовой автомобиль выехал на переезд перед приближающимся пассажирским поездом №301 сообщением Минск - Адлер. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

В результате ДТП пострадали машинист, помощник машиниста и водитель автомобиля - все они доставлены в больницу, отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, за медпомощью также обратились 15 пассажиров с жалобами на легкие травмы.

По данным пресс-центра Белорусской железной дороги, в том числе за медпомощью обратились трое граждан Беларуси - взрослый и двое детей. Им на месте оказана помощь, без госпитализации. "Пассажиры продолжили поездку до станции назначения в сопровождении медицинского персонала", - отмечают в пресс-центре.

Из-за происшествия задержаны два пассажирских поезда. Движение в настоящее время осуществляется по второму, соседнему, пути.

Пресс-служба ГУ МВД России по краю, в свою очередь, сообщила, что на момент аварии в поезде находилось 650 человек, из них 188 детей. Врачи скорой помощи осмотрели пассажиров на предмет получения травм.

По предварительной информации, в госпитализации никто не нуждается, отмечает пресс-служба регионального главка МВД.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 24
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Пассажирский поезд Минск - Адлер столкнулся с грузовым автомобилем на железнодорожном переезде в Краснодарском крае в субботу утром, есть пострадавшие, сообщила...
 
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