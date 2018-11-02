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Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
25-й юбилейный Международный Минский кинофестиваль "Лістапад" открылся в пятницу вечером в кинотеатре "Москва". Главными героями праздничного вечера стала народная артистка России Светлана Немоляева и узбекский актер и режиссер Рустам Сагдуллаев.
Сагдуллаев прославился ролью Ромео в фильме "В бой идут одни старики", однако и кроме нее сыграл много незабываемых ролей в кино.
Светлана Немоляева была удостоена приза "Кино без границ", присуждаемого Исполнительным комитетом Содружества Независимых государств.
Слоган 25-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" – "Познавая белый свет". Он посвящен известному режиссеру Кире Муратовой, скончавшейся летом 2018 года.
Кинофестиваль продлится до 9 ноября. Его фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах "Москва", "Центральный", "Мир", "Беларусь", "Пионер", музее истории белорусского кино и в Falcon Club Бутик Кино. Полное расписание кинофестиваля можно найти на его
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25-й юбилейный Международный Минский кинофестиваль "Лістапад" открылся в пятницу вечером в кинотеатре "Москва". Главными героями праздничного вечера стала народная...
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