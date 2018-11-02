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Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"

03.11.2018 09:44 — Разное | Интерфакс  
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25-й юбилейный Международный Минский кинофестиваль "Лістапад" открылся в пятницу вечером в кинотеатре "Москва". Главными героями праздничного вечера стала народная артистка России Светлана Немоляева и узбекский актер и режиссер Рустам Сагдуллаев.

Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Специальный гость кинофестиваля Рустам Сагдуллаев приняла из рук заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко специальный приз президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".

Сагдуллаев прославился ролью Ромео в фильме "В бой идут одни старики", однако и кроме нее сыграл много незабываемых ролей в кино.

Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"

Светлана Немоляева была удостоена приза "Кино без границ", присуждаемого Исполнительным комитетом Содружества Независимых государств.

Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Церемонии открытия на сцене кинотеатра "Москва" предшествовало торжественное шествие главных действующих лиц кинофестиваля по красной ковровой дорожке в холле кинотеатра.

Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
А после ее окончания зрители смогли увидеть фильм "Холодная война" Павла Павликовски. Главной темой картины стала глубина чувств героев друг к другу в непростых условиях различных политических режимов.

Слоган 25-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" – "Познавая белый свет". Он посвящен известному режиссеру Кире Муратовой, скончавшейся летом 2018 года.

Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
Софиты, шампанское, красная дорожка. В Минске открыли 25-й "Лістапад"
В фестивале примут участие более 160 картин из 48 стран. Они будут представлены в конкурсной и внеконкурсной программе. Конкурсная программа кинофестиваля включает в себя основной конкурс игрового кино, конкурс "Молодость на марше", основной конкурс документального кино, конкурс национальных киношкол, национальный конкурс и конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік".

Кинофестиваль продлится до 9 ноября. Его фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах "Москва", "Центральный", "Мир", "Беларусь", "Пионер", музее истории белорусского кино и в Falcon Club Бутик Кино. Полное расписание кинофестиваля можно найти на его официальном сайте.

 
 
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25-й юбилейный Международный Минский кинофестиваль "Лістапад" открылся в пятницу вечером в кинотеатре "Москва". Главными героями праздничного вечера стала народная...
 
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