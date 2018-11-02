25-й юбилейный Международный Минский кинофестиваль "Лістапад" открылся в пятницу вечером в кинотеатре "Москва". Главными героями праздничного вечера стала народная артистка России Светлана Немоляева и узбекский актер и режиссер Рустам Сагдуллаев.







Специальный гость кинофестиваля Рустам Сагдуллаев приняла из рук заместителя премьер-министра Беларуси Игоря Петришенко специальный приз президента Беларуси "За сохранение и развитие традиций духовности в киноискусстве".

Сагдуллаев прославился ролью Ромео в фильме "В бой идут одни старики", однако и кроме нее сыграл много незабываемых ролей в кино.







Светлана Немоляева была удостоена приза "Кино без границ", присуждаемого Исполнительным комитетом Содружества Независимых государств.





Церемонии открытия на сцене кинотеатра "Москва" предшествовало торжественное шествие главных действующих лиц кинофестиваля по красной ковровой дорожке в холле кинотеатра.



















А после ее окончания зрители смогли увидеть фильм "Холодная война" Павла Павликовски. Главной темой картины стала глубина чувств героев друг к другу в непростых условиях различных политических режимов.

Слоган 25-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" – "Познавая белый свет". Он посвящен известному режиссеру Кире Муратовой, скончавшейся летом 2018 года.

















В фестивале примут участие более 160 картин из 48 стран. Они будут представлены в конкурсной и внеконкурсной программе. Конкурсная программа кинофестиваля включает в себя основной конкурс игрового кино, конкурс "Молодость на марше", основной конкурс документального кино, конкурс национальных киношкол, национальный конкурс и конкурс фильмов для детской и юношеской аудитории "Лістападзік".

Кинофестиваль продлится до 9 ноября. Его фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах "Москва", "Центральный", "Мир", "Беларусь", "Пионер", музее истории белорусского кино и в Falcon Club Бутик Кино. Полное расписание кинофестиваля можно найти на его официальном сайте .