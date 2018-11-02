Blizzard анонсировала ремейк Warcraft III

Ремейк Warcraft III будет называться Reforged и выйдет в 2019 году. О выходе обновлённой версии стратегии компания Blizzard объявила во время церемонии открытия Blizzcon 2018, пишет DTF.ru .





В игре будут полностью переработанные модели персонажей и анимации, в том числе в кинематографических роликах, а также поддержка разрешения 4K. Кроме того, изменится интерфейс и баланс.

Reforged поддерживает все онлайн-функции Battle.Net и включает в себя весь контент из Warcraft III и его дополнения The Frozen Throne.

Также в обновленной версии стратегии появится улучшенный редактор, который, по словам разработчиков, позволит создавать собственные игры.

Одно из трех изданий Reforged уже можно предзаказать в Battle.Net. В расширенное издание входят предметы для других игр Blizzard (в том числе мясной фургон в качестве средства передвижения в World of Warcraft), а в максимальное — виртуальный билет на Blizzcon 2018.

Точной даты релиза Reforged разработчики не назвали, но пообещали, что игра выйдет в 2019 году.