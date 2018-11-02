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Blizzard анонсировала ремейк Warcraft III
Ремейк Warcraft III будет называться Reforged и выйдет в 2019 году. О выходе обновлённой версии стратегии компания Blizzard объявила во время церемонии открытия Blizzcon 2018, пишет
В игре будут полностью переработанные модели персонажей и анимации, в том числе в кинематографических роликах, а также поддержка разрешения 4K. Кроме того, изменится интерфейс и баланс.
Reforged поддерживает все онлайн-функции Battle.Net и включает в себя весь контент из Warcraft III и его дополнения The Frozen Throne.
Также в обновленной версии стратегии появится улучшенный редактор, который, по словам разработчиков, позволит создавать собственные игры.
Одно из трех изданий Reforged уже можно
Точной даты релиза Reforged разработчики не назвали, но пообещали, что игра выйдет в 2019 году.
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Ремейк Warcraft III будет называться Reforged и выйдет в 2019 году.
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