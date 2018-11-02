ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Отчитала Урганта: учительница русского языка стала звездой YouTube

03.11.2018 12:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Учительница русского языка Татьяна Гартман стала звездой YouTube, выступив в роли критика произношения популярных телеведущих. За месяц канал жительницы Нижнего Новгорода «Училка vs ТВ» набрал более полумиллиона просмотров.


Изображение: Училка vs ТВ / youtube.com

Сама Гартман говорит, что она создала канал, потому что больше не могла слышать, как журналисты в своей речи допускают ошибки.

«Когда я включаю телевизор и вижу, как разные ведущие и корреспонденты делают ошибки в русском языке, это бесит!» — заметила она в первом из своих еженедельных видеороликов.

Ее первой жертвой был вежливый и популярный ведущий вечернего ток-шоу Иван Ургант.

«Я как простая русская женщина за 40 лет не могу не любить Ивана, но плохой русский не могу простить даже ему», — заметила учительница в том же первом видео.

Грамматическую ошибку Урганта, употребившего числительное «обоих» вместо «обеих» в отношении двух певиц, Гартман назвала «стыдом и срамом». Видео набрало более 275 тыс. просмотров.

«Без права на ошибку»

Но скандал разгорелся, когда Гартман раскритиковала журналиста «Первого канала» Виталия Кадченко за репортаж из Керчи. 17 октября 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков, вооруженный самодельным взрывным устройством и ружьем, убил там 21 человека.

Не все подписчики учительницы из Нижнего Новгорода оценили её критику, сочтя, что она перегнула палку, негативно оценив этот траурный новостной сюжет.

Впрочем, сама Татьяна уже отошла от учительских дел и стала трудиться на одном из телеканалов родного города.

Некоторые нижегородские СМИ немедленно ополчились на Гартман из-за использования ею самой просторечий «бесит», «училка» и «яйца в профиль» в своём блоге.

«Что за подростковый лексикон — неуважительно и некультурно﻿», — написала в комментариях к одному из видео «училки» некая Алёна.

«Хочет хайпануть», — уверен комментатор Александр.

При этом и поклонников у женщины хоть отбавляй: ни у одного из её видео число «дизлайков» не составляет более 5% от числа «лайков».

«Не ОберЕгом единым»

Ведущий программы «Мы — грамотеи!» телеканала «Культура» Александр Пряников крайне нервно отреагировал на критику Татьяны журналистов, позволив себе злобное замечание в её адрес. Пряников посоветовал бывшей учительнице сбросить 20 кг.

Женщина не осталась в долгу, и нашла ещё парочку «помарок» в его речи. «Нужно говорить «из города Москвы», а не «города Москва», — заметила Татьяна.

Ещё забавнее вышла сцена, где проверяющий знания школьников Пряников видит перед собой табличку, на которой написано «Óберег» и при этом делает в этом слове ударение на последний слог; конечно, такое не осталось без внимания зоркой Гартман.

Тем не менее, в конце каждого своего видео выражает надежду, что ей не придётся записывать новые ролики для YouTube в связи с предполагаемым повышением уровня грамотности на российском ТВ.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий»

Падение уровня грамотности в России беспокоит многих. В интернете появляются все новые ресурсы, направленные на улучшение культуры речи в целом и грамотности языка. Энтузиасты в разбросе от профессионального проекта gramota.ru до личного блога gramotno.li пытаются бороться с ошибками.

В то же время специалисты отмечают, что постоянные изменения в языке — его органическая часть. «Идея, что журналисты главных телеканалов должны нести нормативный русский язык в массы, мне скорее нравится как простому смертному, а как лингвист я могу только порадоваться, что язык меняется и что «разговорное» приходит в «норму», — сказала Би-би-си специалистка по компьютерной лингвистике Ирина Бурукина.

Впрочем, правильная русская речь становится предметом видео блогов не только россиян.

Пять лет назад хитом стало видео британца, преподававшего английский язык в России, где тот объяснял, как правильно произносить широко распространённые в стране мужские имена — Владимир, Иван, Игорь, Борис и Григорий.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За месяц канал жительницы Нижнего Новгорода "Училка vs ТВ" набрал более полумиллиона просмотров.
 
Новости дня
Новости разные
 
Подписан указ о смене застройщика ЖК «Аркадия»: городские власти организуют встречу с дольщиками
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика