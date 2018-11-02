Отчитала Урганта: учительница русского языка стала звездой YouTube

Учительница русского языка Татьяна Гартман стала звездой YouTube, выступив в роли критика произношения популярных телеведущих. За месяц канал жительницы Нижнего Новгорода «Училка vs ТВ» набрал более полумиллиона просмотров.



Изображение: Училка vs ТВ / youtube.com

Сама Гартман говорит, что она создала канал, потому что больше не могла слышать, как журналисты в своей речи допускают ошибки.

«Когда я включаю телевизор и вижу, как разные ведущие и корреспонденты делают ошибки в русском языке, это бесит!» — заметила она в первом из своих еженедельных видеороликов.

Ее первой жертвой был вежливый и популярный ведущий вечернего ток-шоу Иван Ургант.

«Я как простая русская женщина за 40 лет не могу не любить Ивана, но плохой русский не могу простить даже ему», — заметила учительница в том же первом видео.

Грамматическую ошибку Урганта, употребившего числительное «обоих» вместо «обеих» в отношении двух певиц, Гартман назвала «стыдом и срамом». Видео набрало более 275 тыс. просмотров.

«Без права на ошибку»

Но скандал разгорелся, когда Гартман раскритиковала журналиста «Первого канала» Виталия Кадченко за репортаж из Керчи. 17 октября 18-летний студент политехнического колледжа Владислав Росляков, вооруженный самодельным взрывным устройством и ружьем, убил там 21 человека.

Не все подписчики учительницы из Нижнего Новгорода оценили её критику, сочтя, что она перегнула палку , негативно оценив этот траурный новостной сюжет.

Впрочем, сама Татьяна уже отошла от учительских дел и стала трудиться на одном из телеканалов родного города.

Некоторые нижегородские СМИ немедленно ополчились на Гартман из-за использования ею самой просторечий «бесит», «училка» и «яйца в профиль» в своём блоге.

«Что за подростковый лексикон — неуважительно и некультурно﻿», — написала в комментариях к одному из видео «училки» некая Алёна.

«Хочет хайпануть», — уверен комментатор Александр.

При этом и поклонников у женщины хоть отбавляй: ни у одного из её видео число «дизлайков» не составляет более 5% от числа «лайков».

«Не ОберЕгом единым»

Ведущий программы «Мы — грамотеи!» телеканала «Культура» Александр Пряников крайне нервно отреагировал на критику Татьяны журналистов, позволив себе злобное замечание в её адрес. Пряников посоветовал бывшей учительнице сбросить 20 кг.

Женщина не осталась в долгу, и нашла ещё парочку «помарок» в его речи. «Нужно говорить «из города Москвы», а не «города Москва», — заметила Татьяна.

Ещё забавнее вышла сцена, где проверяющий знания школьников Пряников видит перед собой табличку, на которой написано «Óберег» и при этом делает в этом слове ударение на последний слог; конечно, такое не осталось без внимания зоркой Гартман.

Тем не менее, в конце каждого своего видео выражает надежду, что ей не придётся записывать новые ролики для YouTube в связи с предполагаемым повышением уровня грамотности на российском ТВ.

«Во дни сомнений, во дни тягостных раздумий»

Падение уровня грамотности в России беспокоит многих. В интернете появляются все новые ресурсы, направленные на улучшение культуры речи в целом и грамотности языка. Энтузиасты в разбросе от профессионального проекта gramota.ru до личного блога gramotno.li пытаются бороться с ошибками.

В то же время специалисты отмечают, что постоянные изменения в языке — его органическая часть. «Идея, что журналисты главных телеканалов должны нести нормативный русский язык в массы, мне скорее нравится как простому смертному, а как лингвист я могу только порадоваться, что язык меняется и что «разговорное» приходит в «норму», — сказала Би-би-си специалистка по компьютерной лингвистике Ирина Бурукина.

Впрочем, правильная русская речь становится предметом видео блогов не только россиян.

Пять лет назад хитом стало видео британца, преподававшего английский язык в России, где тот объяснял, как правильно произносить широко распространённые в стране мужские имена — Владимир, Иван, Игорь, Борис и Григорий.