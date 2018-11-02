Спортивные достижения пинчан

Победный футбол



Казалось бы, только недавно - с начала учебного года - стартовали спартакиады среди учащейся молодежи, а воспитанники филиала УО «Брестский государственный технический университет» «Индустриально-педагогический колледж» отличились на соревнованиях по мини-футболу среди юношей учреждений среднего специального образования.



Команда подопечных руководителя спортивной секции Вадима Вакулича заняла первое место и ей предстоит представлять Брестчину на республиканском первенстве. Есть потенциал и желание продолжить борьбу за спортивную победу. На региональном уровне отмечались мастерство владения мячом, тактическая выучка и железная хватка. Все соперники в финальных играх были повержены с разгромным счетом, досталось от пинчан их давним оппонентам из Пружан, где проходили соревнования, информирует сайт индустриально-педагогического колледжа.

Водительское домино



Коллектив физкультуры Пинского автобусного парка - непременный участник городских соревнований. Однако в программе спартакиад нет одной игры, в которой транспортникам, пожалуй, не нашлось бы равных, - домино.



Эта настольная игра остается популярной среди работников автотранспортных предприятий. В нашем автопарке спортивные турниры по игре в домино являются такими же популярными соревнованиями, как, скажем, волейбол или бильярд. Один из них состоялся в преддверии профессионального праздника. Первенствовала команда во главе с лучшим доминошником автобусного парка и многократным чемпионом, водителем автомобильной колонны № 2 Василием Бохоном. В паре с ним выступал инструктор по организационно-массовой работе Леонтий Лучко. Призерами стали слесарь аварийно-восстановительных работ Анатолий Зубко и начальник авторемонтной мастерской Петр Сыса, токарь Леонид Куделич и ветеран предприятия Леонид Красковский, сообщает газета «Вестник ОАО «Пинский автобусный парк».

Спартакиадные зачёты



Легкоатлетический кросс - последнее массовое соревнование года. На сей раз оно собрало более тысячи участников - от шестиклассников до студентов.



Среди школьников лучшие результаты показали представители СШ № 14, гимназии № 3 и СШ № 18. Интригой первенства между командами учащейся молодежи стало соперничество юношей из аграрно-технического колледжа и Полесского госуниверситета. С небольшим отрывом студентам все же пришлось уступить. На третьем месте воспитанники индустриально-педагогического колледжа. А вот в соревновании среди девушек студентки не упустили лидерства, оставив в призерах представительниц аграрного технологического и медицинского колледжей.



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Школьники отыграли свой футбольный турнир.



Вновь отличилась СШ № 14. Второе и третье места заняли соответственно команды СШ № 10 и гимназии № 2.



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Завершилась «женская» серия волейбольных первенств.



Среди школьниц тройку лучших команд составили учащиеся СШ № № 15, 18 и 12. А соревнование в рамках спартакиады учащейся молодежи выиграли волейболистки педагогического колледжа. Ближайшую конкуренцию им составляли представительницы медицинского колледжа и Полесского госуниверситета.



На следующем этапе соревнований в борьбу вступят команды юношей, а затем наступит черед баскетбольных турниров, планируют в секторе спорта и туризма горисполкома.



Константин МИХАЙЛОВ