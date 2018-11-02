ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Спортивные достижения пинчан

03.11.2018 — Разное | Пинский Вестник  
Размер текста:
A
A
A
>   Победный футбол

  Казалось бы, только недавно - с начала учебного года - стартовали спартакиады среди учащейся молодежи, а воспитанники филиала УО «Брестский государственный технический университет» «Индустриально-педагогический колледж» отличились на соревнованиях по мини-футболу среди юношей учреждений среднего специального образования.

  Команда подопечных руководителя спортивной секции Вадима Вакулича заняла первое место и ей предстоит представлять Брестчину на республиканском первенстве. Есть потенциал и желание продолжить борьбу за спортивную победу. На региональном уровне отмечались мастерство владения мячом, тактическая выучка и железная хватка. Все соперники в финальных играх были повержены с разгромным счетом, досталось от пинчан их давним оппонентам из Пружан, где проходили соревнования, информирует сайт индустриально-педагогического колледжа.

  Водительское домино

  Коллектив физкультуры Пинского автобусного парка - непременный участник городских соревнований. Однако в программе спартакиад нет одной игры, в которой транспортникам, пожалуй, не нашлось бы равных, - домино.

  Эта настольная игра остается популярной среди работников автотранспортных предприятий. В нашем автопарке спортивные турниры по игре в домино являются такими же популярными соревнованиями, как, скажем, волейбол или бильярд. Один из них состоялся в преддверии профессионального праздника. Первенствовала команда во главе с лучшим доминошником автобусного парка и многократным чемпионом, водителем автомобильной колонны № 2 Василием Бохоном. В паре с ним выступал инструктор по организационно-массовой работе Леонтий Лучко. Призерами стали слесарь аварийно-восстановительных работ Анатолий Зубко и начальник авторемонтной мастерской Петр Сыса, токарь Леонид Куделич и ветеран предприятия Леонид Красковский, сообщает газета «Вестник ОАО «Пинский автобусный парк».

  Спартакиадные зачёты

  Легкоатлетический кросс - последнее массовое соревнование года. На сей раз оно собрало более тысячи участников - от шестиклассников до студентов.

  Среди школьников лучшие результаты показали представители СШ № 14, гимназии № 3 и СШ № 18. Интригой первенства между командами учащейся молодежи стало соперничество юношей из аграрно-технического колледжа и Полесского госуниверситета. С небольшим отрывом студентам все же пришлось уступить. На третьем месте воспитанники индустриально-педагогического колледжа. А вот в соревновании среди девушек студентки не упустили лидерства, оставив в призерах представительниц аграрного технологического и медицинского колледжей.

  *  *  *

  Школьники отыграли свой футбольный турнир.

  Вновь отличилась СШ № 14. Второе и третье места заняли соответственно команды СШ № 10 и гимназии № 2.

  *  *  *

  Завершилась «женская» серия волейбольных первенств.

  Среди школьниц тройку лучших команд составили учащиеся СШ № № 15, 18 и 12. А соревнование в рамках спартакиады учащейся молодежи выиграли волейболистки педагогического колледжа. Ближайшую конкуренцию им составляли представительницы медицинского колледжа и Полесского госуниверситета.

  На следующем этапе соревнований в борьбу вступят команды юношей, а затем наступит черед баскетбольных турниров, планируют в секторе спорта и туризма горисполкома.

  Константин МИХАЙЛОВ
 
 
Ссылка на источник 29
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Победный футбол   Казалось бы, только недавно - с начала учебного года - стартовали спартакиады среди учащейся молодежи, а воспитанники филиала УО «Брестский...
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель Вилейки подсадил на наркотики двух 15-летних и занимался с ними сексом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика