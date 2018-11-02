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Состояние трёх пострадавших при столкновении поезда и грузовика в России белорусов удовлетворительное
Новости России. 3 ноября около четырёх часов ночи в Краснодарском крае столкнулись поезд «Минск – Адлер» и грузовик «КамАЗ». Среди пострадавших есть граждане Беларуси.
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За медпомощью с жалобами на лёгкие травмы обратились 15 пассажиров, из них три белоруса и один украинец. Один человек доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, локомотивная бригада и водитель машины – в тяжёлом состоянии.
Всем пострадавшим оказана помощь.
Как
Двое из трёх пострадавших белорусов – дети. Всем троим медпомощь была оказана на месте, их состояние удовлетворительное.
Пассажиры поехали дальше по маршруту в сопровождении медперсонала.
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Состояние трёх пострадавших при столкновении поезда и грузовика в России белорусов удовлетворительное
Новости России. 3 ноября около четырёх часов ночи в Краснодарском крае столкнулись поезд «Минск – Адлер» и грузовик «КамАЗ». Среди пострадавших есть граждане...
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