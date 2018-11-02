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Белорусская теннисистка Лидия Морозова вышла в финал турнира в Чжухае

03.11.2018 12:12 — Разное | Аргументы и факты  
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Белорусская теннисистка Лидия Морозова вышла в финал турнира в Чжухае
Фото из открытых источников

Во втором матче парного разряда Малого итогового турнира WTA в китайском Чжухае белоруске Лидии Морозовой и японке Сюко Аояме противостояли местные спортсменки Куанху Танг и Фан Йин Ксун. Белорусско-японскому дуэту было достаточно выиграть хотя бы один сет, чтобы выйти в финал турнира.

Белорусская теннисистка Лидия Морозова вышла в финал турнира в Чжухае Первая ракетка. В гостях у «АиФ» – теннисистка Лидия Морозова.

Морозова и Аояма не смогли обыграть китайских оппоненток, проиграв поединок. Однако основную задачу белоруска и японка выполнили, выиграв первую партию – 6:3, 3:6, 6:10.

Напомним, в первой игре Морозова и Аояма обыграли румынско-польский дуэт Михаэла Бузарнеску / Алисия Росольска. Затем румынка и полька были сильнее китаянок. В результате все три пары одержали по одной победе, однако по дополнительным показателям (количеству выигранных сетов) первое место в группе заняли именно белоруска и японка.

За титул турнира в Чжухае Лидия Морозова и Сюко Аояма поспорят с украинками Людмилой и Надеждой Киченок. Матч состоится 4 ноября в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

Напомним, ранее из борьбы за титул в одиночном разряде выбыла Арина Соболенко. Наша спортсменка заняла второе место в группе, уступив первенство австралийке Эшли Барти, но оставив позади француженку Каролин Гарсию.

 
 
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Лидия Морозова в дуэте с японской спортсменкой Сюко Аоямой в шаге от завоевания титула на престижном турнире WTA Elite Trophy в Китае.
 
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