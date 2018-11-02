Белорусская теннисистка Лидия Морозова вышла в финал турнира в Чжухае

Во втором матче парного разряда Малого итогового турнира WTA в китайском Чжухае белоруске Лидии Морозовой и японке Сюко Аояме противостояли местные спортсменки Куанху Танг и Фан Йин Ксун. Белорусско-японскому дуэту было достаточно выиграть хотя бы один сет, чтобы выйти в финал турнира.

Морозова и Аояма не смогли обыграть китайских оппоненток, проиграв поединок. Однако основную задачу белоруска и японка выполнили, выиграв первую партию – 6:3, 3:6, 6:10.

Напомним, в первой игре Морозова и Аояма обыграли румынско-польский дуэт Михаэла Бузарнеску / Алисия Росольска. Затем румынка и полька были сильнее китаянок. В результате все три пары одержали по одной победе, однако по дополнительным показателям (количеству выигранных сетов) первое место в группе заняли именно белоруска и японка.

За титул турнира в Чжухае Лидия Морозова и Сюко Аояма поспорят с украинками Людмилой и Надеждой Киченок. Матч состоится 4 ноября в утреннее по белорусскому часовому поясу время.

Напомним, ранее из борьбы за титул в одиночном разряде выбыла Арина Соболенко. Наша спортсменка заняла второе место в группе, уступив первенство австралийке Эшли Барти, но оставив позади француженку Каролин Гарсию.