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Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк

03.11.2018 12:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Учитель биологии Денис Пипко задумал восстановить уникальный памятник природы – старинный парк «Великоритский».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60305.php

Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк

Брестский Зелёный портал продолжает рассказывать о самых интересных проектах участников программы «Вместе для каждого».


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60305.php

Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк

Развалины усадьбы князей Троекуровых-Лыщинских в деревне Великорита Брестской области окружены прекрасным парком, который находится под охраной государства. Самый древний бук в Беларуси, неохватные дубы-великаны, кленовая аллея, экзотические кедры и вязы хранят в своей памяти события 200-300-летней давности.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60305.php

Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60305.php

Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк

Районные власти, осознавая культурно-историческую ценность этого места, лет десять назад обращались в Союз архитекторов страны с просьбой разработать проект восстановления парка, который в итоге так и остался на бумаге. Денежных средств хватило только на расчистку территории от мусора и вырубку непроходимых кустарников. Сейчас парк постепенно приходит в запустение.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60305.php

Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк

Биолог Денис Пипко заинтересовался историей парка «Великоритский» лет шесть назад. Его, тогда ещё студента БрГУ им. Пушкина, поразило, что родовое княжеское гнездо находится в столь плачевном состоянии.

«Местный сельсовет организует здесь какие-то уборки в рамках того финансирования, которое получает, – рассказывает Денис, – но этого мало, чтобы придать парку надлежащий вид, сохранить уникальное наследие и сделать его привлекательным для туристов.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60305.php

Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк

Вот уже год как я пытаюсь привлечь внимание к этой проблеме, но ответы организаций на мои запросы практически одинаковы: все готовы содействовать и сотрудничать, но денежных средств никто выделить не может».

Надежда на то, что дело сдвинется с мёртвой точки, появилась у Дениса с началом участия в обучающих тренингах программы «Вместе для каждого». Постепенно сложился алгоритм действий, появились новые идеи и понимание того, как взаимодействовать с органами власти, где искать партнёров и финансирование.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60305.php

Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк

На сегодняшний день у активиста уже есть договоренность о сотрудничестве с местными властями. Денис собирается разработать проект и подать заявку в ПРООН на получение денежных средств для восстановления парка«Великоритского».

«Знания и навыки, которые я получил на программе «Вместе для каждого», – делится Пипко, – очень помогли мне мобилизироваться и начать действовать в нужном направлении. Для меня всегда было важным развивать свои скиллы (от англ. skill – навык, умение, мастерство) коммуникации и самопрезентации, ведь это то, что всегда останется при мне.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60305.php

Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк

Даже если мне не сразу удастся получить грант, буду организовывать акцию по облагораживанию парка на местном уровне – при поддержке властей и активистов-волонтёров».

В минувшее воскресенье в Брестском Технопарке состоялось итоговое мероприятие проекта «Вместе для каждого», реализованного БМОО «Время Земли» и учреждением «За Вело-Брест!» Участники и организаторы сами дали оценку своей деятельности и достижениям.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60305.php

Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк

Всего было подано 53 заявки на участие, из которых организаторы отобрали 22. Каждый участник проводил общественную кампанию, выбрав важные для жителей своего региона темы, чтобы развивать их действительно вместе и для каждого. За два месяца в Брестской области были проведены 20 различных кампаний по решению эко- и велопроблем, некоторые из которых уже дали ожидаемые результаты.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60305.php

Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк

Как рассказала Ирина Самусик, руководитель молодёжной организации «Время Земли», самым сложным в организации тренингов было их документальное оформление. В остальном работа оказалось очень интересной, с перспективами на дальнейшее сотрудничество с новыми людьми.

«Мы назвали свою программу «Вместе для каждого», – говорит Владимир Красько, директор учреждения «За Вело-Брест!» – и, как мне кажется, нам удалось пронести этот лозунг через все этапы. На тренингах участники получили теоретическую базу знаний, а во время стажировок в полевых условиях осуществляли практические действия.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news60305.php

Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк

Мы создали условия, при которых участники могут двигаться дальше самостоятельно, и всегда готовы предоставить им дальнейшую поддержку. Но чересчур поощрять и подталкивать в чём-то, если это не «горит» у самого человека внутри, бессмысленно… В целом по итогам я оцениваю данный проект как очень успешный».

 
Теги: Брест
 
 
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Учитель биологии Денис Пипко задумал восстановить уникальный памятник природы – старинный парк «Великоритский». Брестский Зелёный портал продолжает...
 
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