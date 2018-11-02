Новые герои. Молодой учитель из Малориты хочет сохранить старинный парк

Учитель биологии Денис Пипко задумал восстановить уникальный памятник природы – старинный парк «Великоритский».



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Брестский Зелёный портал продолжает рассказывать о самых интересных проектах участников программы «Вместе для каждого».



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Развалины усадьбы князей Троекуровых-Лыщинских в деревне Великорита Брестской области окружены прекрасным парком, который находится под охраной государства. Самый древний бук в Беларуси, неохватные дубы-великаны, кленовая аллея, экзотические кедры и вязы хранят в своей памяти события 200-300-летней давности.



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Районные власти, осознавая культурно-историческую ценность этого места, лет десять назад обращались в Союз архитекторов страны с просьбой разработать проект восстановления парка, который в итоге так и остался на бумаге. Денежных средств хватило только на расчистку территории от мусора и вырубку непроходимых кустарников. Сейчас парк постепенно приходит в запустение.



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Биолог Денис Пипко заинтересовался историей парка «Великоритский» лет шесть назад. Его, тогда ещё студента БрГУ им. Пушкина, поразило, что родовое княжеское гнездо находится в столь плачевном состоянии.

«Местный сельсовет организует здесь какие-то уборки в рамках того финансирования, которое получает, – рассказывает Денис, – но этого мало, чтобы придать парку надлежащий вид, сохранить уникальное наследие и сделать его привлекательным для туристов.



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Вот уже год как я пытаюсь привлечь внимание к этой проблеме, но ответы организаций на мои запросы практически одинаковы: все готовы содействовать и сотрудничать, но денежных средств никто выделить не может».

Надежда на то, что дело сдвинется с мёртвой точки, появилась у Дениса с началом участия в обучающих тренингах программы «Вместе для каждого». Постепенно сложился алгоритм действий, появились новые идеи и понимание того, как взаимодействовать с органами власти, где искать партнёров и финансирование.



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На сегодняшний день у активиста уже есть договоренность о сотрудничестве с местными властями. Денис собирается разработать проект и подать заявку в ПРООН на получение денежных средств для восстановления парка «Великоритского».

«Знания и навыки, которые я получил на программе «Вместе для каждого», – делится Пипко, – очень помогли мне мобилизироваться и начать действовать в нужном направлении. Для меня всегда было важным развивать свои скиллы (от англ. skill – навык, умение, мастерство) коммуникации и самопрезентации, ведь это то, что всегда останется при мне.



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Даже если мне не сразу удастся получить грант, буду организовывать акцию по облагораживанию парка на местном уровне – при поддержке властей и активистов-волонтёров».

В минувшее воскресенье в Брестском Технопарке состоялось итоговое мероприятие проекта «Вместе для каждого», реализованного БМОО «Время Земли» и учреждением «За Вело-Брест!» Участники и организаторы сами дали оценку своей деятельности и достижениям.



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Всего было подано 53 заявки на участие, из которых организаторы отобрали 22. Каждый участник проводил общественную кампанию, выбрав важные для жителей своего региона темы, чтобы развивать их действительно вместе и для каждого. За два месяца в Брестской области были проведены 20 различных кампаний по решению эко- и велопроблем, некоторые из которых уже дали ожидаемые результаты.



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Как рассказала Ирина Самусик, руководитель молодёжной организации «Время Земли», самым сложным в организации тренингов было их документальное оформление. В остальном работа оказалось очень интересной, с перспективами на дальнейшее сотрудничество с новыми людьми.

«Мы назвали свою программу «Вместе для каждого», – говорит Владимир Красько, директор учреждения «За Вело-Брест!» – и, как мне кажется, нам удалось пронести этот лозунг через все этапы. На тренингах участники получили теоретическую базу знаний, а во время стажировок в полевых условиях осуществляли практические действия.



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Мы создали условия, при которых участники могут двигаться дальше самостоятельно, и всегда готовы предоставить им дальнейшую поддержку. Но чересчур поощрять и подталкивать в чём-то, если это не «горит» у самого человека внутри, бессмысленно… В целом по итогам я оцениваю данный проект как очень успешный».