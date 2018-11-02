Сотрудники ГАИ проверили, как водители перевозят детей в салоне транспортных средств

Вчера, 02 ноября сотрудники Госавтоинспекции совместно с корреспондентами ТРК "Брест" на улице Московской провели профилактическую акцию "Поездка должна быть безопасной!", в рамках которой проверили как водители перевозят детей в салоне транспортного средства, а также как взрослые пассажиры соблюдаю ПДД , т.е. пристегиваются ли они ремнями безопасности.



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Мы рады отметить, что нарушений выявлено не было: все дети-пассажиры находились в детских удерживающих устройствах и пристегнуты ремнями безопасности! Также мы поинтересовались у водителей, которые передвигались на автомобилях без детей, знают ли они, как правильно перевозить наших главных пассажиров. Водители дали нам правильные ответы на заданные вопросы и поделились своим мнением о необходимости установки детских удерживающих устройств. Как оказалось, водители стали больше обращать внимание на такие, казалось бы и так всем понятные и очевидные вещи, как правила перевозки детей. Ведь забота о наших детях - наша задача!



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Что касается взрослых пассажиров, то не все знают, что в салоне транспортного средства необходимо пристегиваться не только водителю и пассажиру на переднем сиденье, но и на заднем пассажирском сиденье. В противном случае и водитель и не пристегнувшийся пассажир подвергается административной ответственности: водитель - 0,5 БВ, пассажир - 1 БВ. За время проведения мероприятия в отношении нескольких нарушителей были составлены административные материалы.



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Вернемся к детям-пассажирам... все родители и водители должны знать и помнить, что согласно статьи 178 ПДД перевозка детей в легковом автомобиле, оборудованном ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием:





детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, – в возрасте до пяти лет;



детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, иных средств (бустеров, специальных подушек для сидения, дополнительных сидений), позволяющих безопасно пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, – в возрасте от пяти до двенадцати лет.



Допускается перевозить детей в возрасте до двенадцати лет без использования указанных в части первой настоящего пункта устройств в случае, если рост ребенка превышает 150 сантиметров, а также в автомобиле-такси.



Запрещается перевозка детей на переднем сиденье легкового автомобиля с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, спинка которых развернута к лобовому стеклу транспортного средства, если переднее сиденье имеет подушку безопасности, за исключением случая, когда механизм фронтальной подушки безопасности отключен.

Самое безопасное место в автомобиле - за водителем!



ГАИ напоминает, что за нарушение правил перевозки несовершеннолетних предусмотрено административное наказание в виде штрафа.



Размер штрафа устанавливается исходя избазовой величины:





нарушение правил перевозки пассажиров– до 4 базовых величин;



повторное нарушение правил перевозки пассажиров в течение 1 года – от 2 до 8 базовых величин;



нарушение правил перевозки пассажиров, повлекшее причинение легкого телесного повреждения – от 3 до 30 базовых величин.



Однако водители, перевозящие детей, должны в первую очередь думать об их жизни и здоровье. Специальные детские удерживающие устройства снижают вероятность травмирования и гибели детей в авариях на 70 процентов.



Тематический сюжет о проведении акции выйдет в новостных выпусках ТРК "Брест" на телеканале "Беларусь 4" в 15:15 и 20:30 часов.