Масштабный слив Football Leaks: коррупция в УЕФА и лига для суперклубов

В футболе снова жара. Football Leaks опубликовал первую часть документов, которые обещают рвануть еще сильнее, чем во время скандала со взятками в ФИФА. Начиная со 2 ноября Der Spiegel в сотрудничестве с 14 другими европейскими медиа опубликует серию разоблачений о грязных сделках в футбольном мире. В пятницу вышла только первая порция, и уже в ней очень много интересного.



Фото: twitter.com/ChampionsLeague

• Президент ФИФА Джанни Инфантино помог «Манчестер Сити» и «ПСЖ» избежать наказаний за нарушение финансового фэйр-плей в 2011—2013 годах.

• Президент Франции Николя Саркози в 2010 году встречался с эмиром Катара Тамимом Аль-Тани и предлагал ему купить «ПСЖ» и запустить спортивный канал во Франции (BeIN Sports), а взамен Катар получит ЧМ-2022.

• Топ-клубы Европы не прекращают попытки организовать собственную лигу. Представители «Реала», «Барселоны», «МЮ», «Баварии», «Арсенала», «Ювентуса» и «Милана» ведут масштабную работу в этом направлении.

Еще раз: это только начало и, очевидно, малая часть того, что еще будет опубликовано. Теперь чуть подробнее.

Инфантино, «Ман Сити», «ПСЖ»

В период с 2011 по 2013 год «Манчестер Сити» и «ПСЖ», которые принадлежат богатейшим людям Ближнего Востока, имели серьезный дефицит в бюджете, за что им грозило наказание за нарушение правил финансового фэйр-плей вплоть до исключения из Лиги чемпионов.

«ПСЖ» по условиям спонсорского контракта с Министерством туризма Катара тогда получал 215 млн евро в год, тогда как эксперты, нанятые УЕФА, оценили реальную рыночную стоимость контракта всего в 2,8 млн евро.

Реальные убытки «Манчестер Сити» за тот период составили 233 млн евро, что в 5 раз больше допустимого ФФП лимита в 45 миллионов.

Джанни Инфантино тогда занимал пост генсека УЕФА и был в курсе нарушений со стороны обоих клубов. Он несколько раз тайно встречался с их руководителями, обсуждал с ними конфиденциальные детали и предлагал компромиссы, на что не имел права.



Джанни Инфантино. Фото: Reuters

В мае 2014 года «Манчестер Сити» и «ПСЖ» достигли соглашения с УЕФА, по которому получили лишь незначительные штрафы — по 20 млн евро на каждого.

В скором времени шотландский финансовый эксперт Брайан Куинн, который руководил следственным комитетом финансового фэйр-плей, покинул свой пост. Он считал, что наказание было слишком мягким, учитывая масштаб нарушений. В последующие годы «Сити» и «ПСЖ» потратили более миллиарда евро на покупку новых игроков.

Саркози, «ПСЖ», Катар-2022

По этой теме пока нет деталей. Известно лишь, что в 2010 году Николя Саркози, который тогда был президентом Франции, пообещал эмиру Катара Тамиму Аль-Тани чемпионат мира-2022, если он купит «ПСЖ» и запустит во Франции спортивный канал BeIN Sports. Выбор в пользу Катара для проведения ЧМ-2022 должен был устроить Мишель Платини (в 2015 году он был отстранен от футбола на 8 лет, как и бывший президент ФИФА Зепп Блаттер).



Зепп Блаттер. Фото: Reuters via TUT.BY

Катарская сторона свою часть сделки выполнила: 31 мая 2011 года фонд Qatar Sports Investments выкупил 70% акций «ПСЖ», канал BeIN Sports начал вещание во Франции 1 июня 2012-го. Чемпионат мира-2022 Катар получил 2 декабря 2010-го.

Суперлига

Согласно расследованию Football Leaks, главные европейские топ-клубы не прекращают работу по выходу из УЕФА и созданию суперлиги.

В частности, говорится, что в 2016 году инициативная группа из руководителей семи клубов («Бавария», «Реал», «Барселона», «МЮ», «Ювентус», «Милан» и «ПСЖ») вела консультации с юристами о возможных последствиях. Например, могут ли игроки разорвать контракты в одностороннем порядке после выхода клубов из федераций. Выяснилось, что как минимум для «Баварии» это реальная проблема: контракты ее игроков привязаны к участию в бундеслиге.

Также опубликован проект суперлиги от американского футбольного менеджера и телеведущего Чарли Стиллитано (один из самых влиятельных людей в мировом футболе, он был генеральным менеджером клуба MLS «Метростарс», организовал в Мичигане матч «МЮ» — «Реал», который установил рекорд посещаемости в США — 109 318 зрителей):

— 17 команд из пяти сильнейших европейских лиг (от Германии — «Бавария», «Дортмунд» и «Шальке-04») — постоянные участники;

— 18-й участник — из Португалии, России, Нидерландов или Турции.

— матч по вторникам, средам и субботам. В конце сезона раунд плей-офф.

В последней версии суперлиги указываются 11 европейских топ-клубов, которые станут ее основателями. Если проект будет запущен, с 2021 года Лига чемпионов перестанет существовать: 11 лучших клубов Европы выйдут из УЕФА и создадут новый элитный турнир под названием Европейская суперлига. 11 учредителей будут иметь постоянное место в лиге без угрозы вылета. Им гарантировано членство на 20 лет. Еще пять клубов будут включены в число первых гостей.

Учредители:

«Реал Мадрид», «Барселона», «Бавария», «Ювентус», «Милан», «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Челси», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «ПСЖ».

Первые гости:

«Атлетико», «Боруссия» Дортмунд, «Марсель», «Интер», «Рома».

Возможно, будет создан еще и второй дивизион в рамках новой лиги.

По этому проекту подписать документы об участии клубы должны в ноябре 2018 года. Конкретная дата не указывается.

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Внушительную часть информации, связанной с французским футболом, публикует интернет-издание Mediapart (специализируется на политических расследованиях). За пару часов до основных действий на ютуб-канале Mediapart появился тизер, намекающий, что нас ждет в ближайший месяц.

Под звуки гимна Лиги чемпионов одна другую сменяют фото вероятных участников следующих публикаций: Неймар, Килиан Мбаппе, Нголо Канте, эмир Катара и владелец «ПСЖ» Тамим Аль-Тани, президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи, экс-президент Франции Николя Саркози, владелец «Монако» Дмитрий Рыболовлев (на фото с князем Монако Альбером II), Мишель Платини, Джанни Инфантино и Радамель Фалькао.

Заканчивается ролик фотографией Владимира Путина.