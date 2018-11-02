В Быхове прошло торжественное мероприятие, посвященное осеннему призыву

Вчера у памятника воинам-интернационалистам состоялось торжественное мероприятие, посвященное осеннему призыву.























Заместитель председателя райисполкома Виктор Агнетов отметил, что защита Родины – долг каждого мужчины и его обязанность перед своей страной. Вчерашние мальчишки теперь в ответе за свое Отечество.

Военный комиссар района Сергей Шруб вручил парням повестки, а ветеран Великой Отечественной войны Аркадий Ведерник – наказы.

Руководитель районного движения военных моряков Александр Терешко напутствовал будущих солдат, рассказав о своей службе на флоте. «Вам предстоят нелегкие полтора года, – заметил он, – однако за это время вы узнаете, что такое настоящая мужская дружба, станете более дисциплинированны и ответственны».

Благочинный Быховского округа протоиерей Николай благословил призывников и окропил святой водой.

После официальной части журналист «МП» побеседовала с самыми смелыми будущими «бойцами». Павел Рябычин и Павел Осипов окончили архитектурно-строительный колледж города Могилева. Оба по специальности «техник-строитель». Парни с воодушевлением ждут грядущих перемен. На лицах ни тени сомнения, ни капельки страха. «Откосить» даже и не думали, время пришло, родина позвала, значит, надо», – вторят друг другу будущие солдаты.

На сегодня повестки получили 42 человека. Осенний призыв продолжится до 30 ноября. Всего же планируется отправить в Вооруженные Силы Республики Беларусь и другие воинские формирования 60 человек.

Екатерина ГУРСКАЯ.