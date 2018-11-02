Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов за призывы игнорировать выборы в США

Сообщения публиковались от имени сторонников Демократической партии. Аккаунты были удалены в конце сентября и начале октября.





«Мы удалили ряд аккаунтов за попытки публиковать дезинформацию в автоматическом режиме. Это нарушает нашу политику», — заявил CNN представитель компании.





По его словам, сеть аккаунтов была запущена с территории США.





Ранее Twitter удалил миллионы аккаунтов за распространение дезинформации о президентских выборах в 2016 году, отмечает Reuters.









6 ноября в США состоятся выборы нижней палаты Конгресса — Палаты представителей, а также 35 сенаторов из 100, 39 губернаторов.



