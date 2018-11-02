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Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов за призывы игнорировать выборы в США

03.11.2018 12:15 — Разное | Партизан  
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Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов, которые в автоматическом режиме отправляли сообщения с призывами не голосовать на выборах в США. Об этом сообщает Reuters.

Сообщения публиковались от имени сторонников Демократической партии. Аккаунты были удалены в конце сентября и начале октября.

«Мы удалили ряд аккаунтов за попытки публиковать дезинформацию в автоматическом режиме. Это нарушает нашу политику», — заявил CNN представитель компании.

По его словам, сеть аккаунтов была запущена с территории США.

Ранее Twitter удалил миллионы аккаунтов за распространение дезинформации о президентских выборах в 2016 году, отмечает Reuters.

6 ноября в США состоятся выборы нижней палаты Конгресса — Палаты представителей, а также 35 сенаторов из 100, 39 губернаторов.


 
 
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Twitter удалил 10 тысяч аккаунтов, которые в автоматическом режиме отправляли сообщения с призывами не голосовать на выборах в США. Об этом сообщает Reuters.
 
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