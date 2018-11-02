Подписан указ о смене застройщика ЖК «Аркадия»: городские власти организуют встречу с дольщиками

передает корреспондент агентства «Минск-Новости». А. Шорец уточнил, что указ о смене застройщика ЖК «Аркадия» уже подписан Президентом Беларуси и в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте. Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец во время прямой линии, отвечая на вопросы горожан,корреспондент агентства «Минск-Новости». А. Шорец уточнил, что указ о смене застройщика ЖК «Аркадия» уже подписан Президентом Беларуси и в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте.





— Глава государства поддержал предложение о смене застройщика. В течение двух недель мы организуем встречу с держателями жилищных облигаций ООО «Тамбаз» и расскажем о механизме запуска дальнейшего строительства этого комплекса, — пояснил А. Шорец. — На собрании будет все разъяснено: что будут делать городские власти, строители, держатели жилищных облигаций и страховые компании.





А. Шорец уточнил, что будет проведено обследование объекта, определены суммы доплат, которые должны будут внести граждане.









Напомним, речь идет о завершении строительства жилых домов в квартале ул. М. Богдановича – ул. Корш-Саблина – ул. Тургенева – пер. Верхнего (2-я очередь) и в квартале ул. М. Богдановича – ул. Амурской – ул. Тургенева – ул. Тиражной (4-я очередь).



