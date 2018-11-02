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Подписан указ о смене застройщика ЖК «Аркадия»: городские власти организуют встречу с дольщиками

03.11.2018 11:59 — Разное | Партизан  
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Подписан указ о смене застройщика ЖК «Аркадия», в течение двух недель городские власти организуют встречу с держателями жилищных облигаций ООО «Тамбаз».

Об этом сообщил председатель Мингорисполкома Андрей Шорец во время прямой линии, отвечая на вопросы горожан, передает корреспондент агентства «Минск-Новости». А. Шорец уточнил, что указ о смене застройщика ЖК «Аркадия» уже подписан Президентом Беларуси и в ближайшее время будет опубликован на официальном сайте.

— Глава государства поддержал предложение о смене застройщика. В течение двух недель мы организуем встречу с держателями жилищных облигаций ООО «Тамбаз» и расскажем о механизме запуска дальнейшего строительства этого комплекса, — пояснил А. Шорец. — На собрании будет все разъяснено: что будут делать городские власти, строители, держатели жилищных облигаций и страховые компании.

А. Шорец уточнил, что будет проведено обследование объекта, определены суммы доплат, которые должны будут внести граждане.


Напомним, речь идет о завершении строительства жилых домов в квартале ул. М. Богдановича – ул. Корш-Саблина – ул. Тургенева – пер. Верхнего (2-я очередь) и в квартале ул. М. Богдановича – ул. Амурской – ул. Тургенева – ул. Тиражной (4-я очередь).


 
Теги: Минск
 
 
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Подписан указ о смене застройщика ЖК «Аркадия», в течение двух недель городские власти организуют встречу с держателями жилищных облигаций ООО «Тамбаз».
 
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