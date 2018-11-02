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По стопам Беларуси. Путину предложили вернуть название КГБ

03.11.2018 11:52 — Разное | Партизан  
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Активисты общественной организации «Национальный комитет+60» предложили президенту Владимиру Путину вернуть название КГБ.



Инициатива появилась после выступления Путина на праздновании Дня военного разведчика, где он предложил вернуть военной разведке название ГРУ — Главное разведывательное управление. 

«Однозначно архиважные аналогичные спецслужбы союзного государства Россия — Беларусь должны именоваться одинаково — КГБ. По мнению экспертов, обратное переименование КГБ, ГРУ и милиции, несомненно, получит полное одобрение россиян и нейтрализует провокации оппозиции, живущей на щедрые подачки Запада!» — говорится в заявлении, которое цитируют российские СМИ.

«Национальный комитет+60» был создан петербургскими общественниками для празднования 60-летия Владимира Путина, которое прошло в 2012 году. Однако после завершения празднования комитет не был распущен, а продолжает выступать с инициативами. 

Напомним, что белорусский КГБ никогда не менял своего название и не отрекался от "наследия Дзержинского". Наоборот, Александр Лукашенко не раз заявлял, что у КГБ славная история и им нечего стыдится. Миллионы невинно убитых и растерзанных этим ведомством соотечественников идут в заслугу.  


 
 
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Активисты общественной организации «Национальный комитет+60» предложили президенту Владимиру Путину вернуть название КГБ.
 
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