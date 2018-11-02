|
Экс-директор комбината школьного питания в Минске приговорена к трем годам
Суд Советского района Минска вынес приговор в отношении бывшего директора Комбината школьного питания Советского района столицы за взяточничество, сообщили
Обвиняемой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима с конфискацией имущества. Она также лишена права в течение 5 лет занимать определенные должности. Экс-директор комбината связана с делом о коррупции в Мингорисполкоме. Правоохранители выяснили, что в системе школьного питания действовала схема взяток и откатов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Суд Советского района Минска вынес приговор в отношении бывшего директора Комбината школьного питания Советского района столицы за взяточничество,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)