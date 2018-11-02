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Сертификация в Беларуси переходит в сферу услуг

03.11.2018 11:25 — Разное | Партизан  
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Качество оказываемых услуг в Беларуси будет подтверждаться независимыми экспертами. Количество обязательной сертификации уменьшается.

Качество оказываемых услуг все больше требует стандартизации, пишет mlyn.by. Сегодня в Беларуси действует 147 государственных стандартов, которые устанавливают требования к услугам, начиная от ремонта бытовой техники до восстановления железнодорожных составов. 

При этом количество видов обязательной сертификации сокращается — получает распространение добровольная независимая оценка. Об этом сообщила на пресс-конференции 2 ноября в Национальном пресс-центре директор Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Ирина Осмола.

Роль сектора услуг в условиях цифровизации экономики возрастает — сегодня в Беларуси они занимают около 50% в структуре ВВП. Кроме того, наша страна планирует наращивать экспорт услуг.

— Мир интенсивно двигается к стандартизации требований к качеству оказываемых услуг. Мы находимся на стартовом, переломном этапе, когда сфера услуг будет только возрастать, — отметила специалист.

На площадках международных организаций по стандартизации сейчас более 70% разрабатываемых документов — это стандарты на услуги.


— В то же время мировые тенденции таковы, что заявленное качество услуг должно подтверждаться независимыми компетентными организациями. Поэтому мы сегодня уходим от обязательной сертификации в сферу добровольной, — констатировала Ирина Осмола.

Если в 2016 году в Беларуси было 12 видов услуг, подлежащих обязательной сертификации, то сейчас их осталось только три: ремонт игровых автоматов, подготовка и переподготовка водителей и некоторые услуги в области строительства. Например, требования к строительству отеля с тремя звездами существенно отличается от пятизвездочного.

Вместе с тем добровольную сертификацию никто не отменял. И жизнь подсказывает новые направления. В Госстандарте начинают обращаться организации, которые сами инициируют разработку стандартов для оказания услуг. Сегодня это коснулось услуг по профессиональной уборке помещений. Оказалось, что соответствующих стандартов нет, а руководители офисов столкнулись с некачественным выполнением таких работ.

— Поэтому появились просьбы срочно разработать новый стандарт. А на его соответствие провести независимую оценку, подтверждающую, что компания способна выполнять заявленные услуги, — сообщила Ирина Осмола.

По словам специалиста, после отмены обязательной сертификации сохраняется спрос на добровольную в сфере туристических услуг, гостиничного хозяйства, ремонта автотранспортных средств:

— Потому что все эти субъекты достаточно хорошо понимают, что сертификат соответствия — прекрасный стимул показать, что ты конкурентоспособен и можешь оказать качественные услуги.



 
 
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Качество оказываемых услуг в Беларуси будет подтверждаться независимыми экспертами. Количество обязательной сертификации уменьшается.
 
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