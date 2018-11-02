Первая суббота ноября - Всемирный день мужчин. Интересные факты о белорусских мужчинах

Начиная с 2000 года, в первую субботу ноября, отмечается Всемирный день мужчин. В этом году он выпадает на 3 ноября. Идея праздника – вдохновить сильный пол своими действиями, достижениями и высокими моральными принципами являть собой образец настоящего мужчины, способного изменять мир, не прибегая к насилию.



На 1 января 2018 г. в республике численность мужчин составила 4421,5 тыс. человек, или 46,6% от общей численности населения Беларуси. В Беларуси на начало 2018 года на 1000 мужчин приходилось 1147 женщин.





Республика Беларусь относится к той категории стран, где численность мужского населения меньше численности женского. Три четверти мужчин проживает в городах и поселках городского типа. На начало текущего года их численность составила 3417,9 тыс. человек.



Среди мужского населения республики каждый пятый мужчина является жителем столицы



Средний возраст мужчин - 37,5 года.

- городского жителя - 36,4 года;

- сельского жителя - 41,1 года.

Среди регионов самое молодое мужское население проживает в столице (средний возраст мужчин – 36 лет)





На начало текущего года в трудоспособном возрасте находилось 64,7% общей численности мужского населения (среди горожан – 65,8%, сельчан – 60,9%).

Распределение мужчин по возрастным группам (на начало года; в % к общей численности мужчин)





На конец 2017 года в численности работающих в организациях республики мужчины составляли 44,8%. Преимущественно «мужскими» являются такие виды экономической деятельности, как информация и связь; промышленность; сельское, лесное и рыбное хозяйство; транспортная сфера; строительство, где удельный вес мужчин составляет от 55,2% до 81,2% от общего числа работников организаций соответствующего вида экономической деятельности. Среди работающих в организациях мужчин высшее образование имели 27,7%, среднее специальное – 17,9%, профессионально-техническое – 25,4%.

В 2017 году в брак вступило 66,2 тыс. мужчин. Впервые создали семьи 47 тыс. мужчин, из них 1% женихов были старше 50 лет.

Мужчины предпочитают создавать семьи в возрасте 25 – 29 лет (каждый третий мужчина, заключивший брак) и 20 – 24 лет (каждый четвертый).





В 2017 году средний возраст жениха при вступлении:

- в первый брак – 27,9 года;

- в повторный брак – 41,2 года.

Как относятся мужчины к своему здоровью? Об этом свидетельствуют данные выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни.

В общей численности мужчин в возрасте 16 лет и старше (по данным выборочного обследования домашних хозяйств по уровню жизни; на начало 2018 года)





Свободное время, предназначенное для культурного, интеллектуального, физического развития и отдыха населения, является вторым по величине затрат видом деятельности в суточном фонде времени.

Данные выборочного обследования домашних хозяйств по изучению использования суточного фонда времени населением, проведенного в 2015 году, показывают, что в среднем за день недели у работающих мужчин трудоспособного возраста свободного времени на 1 час 6 минут больше, чем у женщин.

На что тратят работающие мужчины в трудоспособном возрасте свое свободное время?

Использование свободного времени работающими мужчинами в возрасте 16 – 59 лет (в среднем за день недели; в процентах к итогу)





Ожидаемая продолжительность жизни у мужчин составила в 2017 году 69,3 года. За 10 лет разрыв в показателях ожидаемой продолжительности жизни между мужчинами и женщинами сократился с 11,7 года до 9,9 года.

Ожидаемая продолжительность жизни (число лет)





В принятой государствами – членами ООН Повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года важное значение придается достижению гендерного равенства как необходимому условию устойчивого развития и важнейшей задаче в области реализации прав человека и обеспечения социальной справедливости.

Государственная гендерная политика Беларуси в полной мере соответствует национальным интересам и в значительной степени способствует достижению ЦУР, реализуя принцип «не оставить никого позади».