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«Будете писать, как загоняют в БРСМ? Это проплачено?» Журналист госиздания опубликовала переписку с журналистом «Радио Свободы»
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Выкладывать в общий доступ личные переписки, кажется, уже стало нормой. Вот, например, журналист Диана Шибовская, которая писала материалы для 7dney.by (учредитель издания – БелТА) решила опубликовать разговор с журналистом «Радио Свободы» Антоном Трафимовичем, аргументируя свой поступок так: «Современная журналистика такая: или ты первый скринишь, или заскринят тебя».
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«Будете писать, как загоняют в БРСМ? Это проплачено?» Журналист госиздания опубликовала переписку с журналистом «Радио Свободы»
Выкладывать в общий доступ личные переписки, кажется, уже стало нормой. Вот, например, журналист Диана Шибовская, которая писала материалы для 7dney.by (учредитель...
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