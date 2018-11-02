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«Будете писать, как загоняют в БРСМ? Это проплачено?» Журналист госиздания опубликовала переписку с журналистом «Радио Свободы»

03.11.2018 12:30 — Разное | KYKY  
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Выкладывать в общий доступ личные переписки, кажется, уже стало нормой. Вот, например, журналист Диана Шибовская, которая писала материалы для 7dney.by (учредитель издания – БелТА) решила опубликовать разговор с журналистом «Радио Свободы» Антоном Трафимовичем, аргументируя свой поступок так: «Современная журналистика такая: или ты первый скринишь, или заскринят тебя». 

Суть переписки 

Антон написал Диане с просьбой поделиться контактами архитектора, с которым у журналистки  в 2015 году вышло интервью. Диана номер специалиста не дала – решила уточнить, сколько получают редакторы «Радио Свободы». Указала конкретные цифры и спросила, почему в таком случае она должна давать номер человека бесплатно. А чуть позже – спросила про тематику портала, где работает Антон: «Будете писать про то, как архитекторов загоняют в БРСМ? Эта тема проплачена?». После журналистка поинтересовалась, не Антон ли является автором блога «БРСМ и банан», на что журналист ответил, что ведет блог «БРСМ и баклажан». Диана посоветовала Антону «убрать снобизм и баклажан подальше. Люди вас начнут читать, и станете известным журналистом, как Дракохруст». Антон поблагодарил Диану за беседу и диалог закончился. 


Реакция Facebook 

Под постом Дианы пользователи разделились: одни писали что-то в духе «Диана – молодец, а парень смешной: ты пишешь ему на русском, а он отвечает на мове». Другие – негативно высказывались о поступке журналистки. 

 
 
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Выкладывать в общий доступ личные переписки, кажется, уже стало нормой. Вот, например, журналист Диана Шибовская, которая писала материалы для 7dney.by (учредитель...
 
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