Сегодня в 4:10 утра на железнодорожном переезде, где не предусмотрен дежурный работник, пассажирский поезд Минск-Адлер (формирования БелЖД) столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, груженым песком. Поезд сошел с рельсов. Инцидент случился на территории России, пишет TUT.by, ссылаясь на пресс-центр БелЖД.



В поезде находились 704 пассажира и 29 сотрудников поездной бригады. За медицинской помощью с жалобами на легкие травмы обратилось 15 человек, трое из которых – беларусы (два ребенка и один взрослый). Врачи оказали им помощь прямо на месте аварии, госпитализация беларусам не потребовалась, однако они продолжили поездку до станции назначения в сопровождении медицинского персонала.



В пресс-центре сообщают, что подробную информацию о происшествии можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105, а также по телефону (017) 225-44-77.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Поезд Минск-Адлер сошел с рельсов. Трое беларусов получили травмы Сегодня в 4:10 утра на железнодорожном переезде, где не предусмотрен дежурный работник, пассажирский поезд Минск-Адлер (формирования БелЖД) столкнулся с грузовым...