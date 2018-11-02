|
Поезд Минск-Адлер сошел с рельсов. Трое беларусов получили травмы
>
Сегодня в 4:10 утра на железнодорожном переезде, где не предусмотрен дежурный работник, пассажирский поезд Минск-Адлер (формирования БелЖД) столкнулся с грузовым автомобилем КАМАЗ, груженым песком. Поезд сошел с рельсов. Инцидент случился на территории России,
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня в 4:10 утра на железнодорожном переезде, где не предусмотрен дежурный работник, пассажирский поезд Минск-Адлер (формирования БелЖД) столкнулся с грузовым...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)