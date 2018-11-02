В Мстиславле тренер по плаванию не уследила за 8-летним ребенком в бассейне

Как стало известно, инцидент произошел еще 26 сентября. В бассейне в Мстиславле проходили занятия по плаванию среди учащихся 2-3 классов местных школ.

По информации Следственного комитета, в какой-то момент 19-летняя тренер не уследила за одним мальчиком. Вскоре девушка обнаружила, что ребенок лежал на глубине 30-40 см под водой лицом вниз.

К счастью, школьник был вовремя вызволен из воды, ему оказали неотложную помощь. Затем ребенка срочно отправили в больницу. Сейчас мальчик уже выписан из медучреждения, чувствует себя хорошо.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 19-летняя преподаватель подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего.