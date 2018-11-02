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В Мстиславле тренер по плаванию не уследила за 8-летним ребенком в бассейне

03.11.2018 13:06 — Разное | Аргументы и факты  
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В Мстиславле тренер по плаванию не уследила за 8-летним ребенком в бассейне
Фото из открытых источников

Как стало известно, инцидент произошел еще 26 сентября. В бассейне в Мстиславле проходили занятия по плаванию среди учащихся 2-3 классов местных школ.

В Мстиславле тренер по плаванию не уследила за 8-летним ребенком в бассейне Нужна ли сегодня медицинская справка для посещения бассейна?

По информации Следственного комитета, в какой-то момент 19-летняя тренер не уследила за одним мальчиком. Вскоре девушка обнаружила, что ребенок лежал на глубине 30-40 см под водой лицом вниз. 

К счастью, школьник был вовремя вызволен из воды, ему оказали неотложную помощь. Затем ребенка срочно отправили в больницу. Сейчас мальчик уже выписан из медучреждения, чувствует себя хорошо.

По данному факту возбуждено уголовное дело. 19-летняя преподаватель подозревается в ненадлежащем исполнении обязанностей по обеспечению безопасности жизни и здоровья малолетнего.

 
 
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