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Чердаки и подвалы проверят

03.11.2018 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Чердаки и подвалы проверят

В целях предупреждения пожаров и гибели людей от них спасатели Несвижчины совместно с работниками сельисполкомов и сотрудниками РОВД проводят рейды по обследованию технических помещений, чердаков и подвалов многоквартирных жилых домов.

Внимание уделяется, прежде всего, наличию свободного доступа в помещения. Как оказалось, не во всех домах еще приняты меры по ограничению несанкционированного доступа лиц для распития спиртных напитков. Как результат — бутылки от спиртного в подвалах.

Жильцы зачастую допускают складирование горючих материалов, мусора в подвалах, на чердаках, а также на лестничных клетках. А ведь граждане даже не задумываются, что все эти горючие материалы, при попадании источника зажигания, могут привести к пожару, а в случае его возникновения создадут препятствия для эвакуации людей.

Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными службами проводят разъяснительную работу с населением:  инструктажи о мерах пожарной безопасности с вручением наглядно-изобразительной инструкции, а также беседы о правилах пользования вспомогательными помещениями домовладений.

«НН».

 


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В целях предупреждения пожаров и гибели людей от них спасатели Несвижчины совместно с работниками сельисполкомов и сотрудниками РОВД проводят рейды
 
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