Чердаки и подвалы проверят

Поделитесь с друзьями















В целях предупреждения пожаров и гибели людей от них спасатели Несвижчины совместно с работниками сельисполкомов и сотрудниками РОВД проводят рейды по обследованию технических помещений, чердаков и подвалов многоквартирных жилых домов.

Внимание уделяется, прежде всего, наличию свободного доступа в помещения. Как оказалось, не во всех домах еще приняты меры по ограничению несанкционированного доступа лиц для распития спиртных напитков. Как результат — бутылки от спиртного в подвалах.

Жильцы зачастую допускают складирование горючих материалов, мусора в подвалах, на чердаках, а также на лестничных клетках. А ведь граждане даже не задумываются, что все эти горючие материалы, при попадании источника зажигания, могут привести к пожару, а в случае его возникновения создадут препятствия для эвакуации людей.

Работники районного отдела по чрезвычайным ситуациям совместно с заинтересованными службами проводят разъяснительную работу с населением: инструктажи о мерах пожарной безопасности с вручением наглядно-изобразительной инструкции, а также беседы о правилах пользования вспомогательными помещениями домовладений.

«НН».