Константинополь не исключил автокефалии в Беларуси





Белорусская православная церковь может получить автокефалию, если попросят церковь и государство.

Представитель Константинопольского патриарха при Всемирной совете церквей архиепископ Иов (Геча) в интервью Украинской редакции Би-Би-Си не исключил возможности предоставления автокефалии в Беларуси - если попросят церковь и государство, пи

На вопрос журналиста Би-Би-Си о каноническом статусе территории Беларуси в связи с отзывом синодального письма 1686 года, архиепископ Иов ответил:

«Это хороший вопрос. Понимаете - почему в украинском вопросе была важной координация между церковью и государством? Без желания государства иметь автокефальную церковь в Украине Вселенский патриархат не мог бы действовать, так как 17-е правило IV Вселенского собора говорит, что церковное управление должно следовать государственной администрации.

На данный момент не было обращения к Вселенскому патриархату ни от белорусского государства, ни от белорусского церкви, поэтому этот вопрос не рассматривается. Но если они обратятся, то, конечно, есть возможность, что этот вопрос будет рассматриваться так же.

Кстати, что касается акта 1686 года, нужно напомнить, что Константинополь "не проснулся через 300 лет", потому что подобный вопрос стоял в 1924 году, когда Польское государство и Православная церковь в Польше обратились в Константинополь в деле автокефалии.

В Томасе об автокефалии Польской церкви 1924 года было сказано, что все, что произошло с Киевской митрополией после 1686 года, не признается и было сделано антиканонический ».