С 1 ноября «Белпочта» принимает заказы на поздравление от Деда Мороза



Заказать поздравления от Деда Мороза белорусы могут уже сегодня.

Заявки на выполнение данной услуги начала принимать «Белпочта», – говорится на сайте предприятия.

Белорусы могут оформить «Поздравление от Деда Мороза» в виде праздничной открытки с набором для письма либо творчества, а также с мягкой игрушкой. Заказы по территории республики будут приниматься до 23 декабря, а в страны СНГ и дальнего зарубежья – до 1 декабря.

Оформление данной услуги доступно в любом отделении почтовой связи страны. Также есть возможность заказать ее посредством онлайн-сервиса «Поздравление Деда Мороза» или же непосредственно у почтальона.

Сообщается, что поздравление в рамках этой приятной услуги «Белпочты» адресат получит накануне Нового года.

Белновости.