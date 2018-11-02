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С 1 ноября «Белпочта» принимает заказы на поздравление от Деда Мороза
03.11.2018 — Разное | Свислочская газета
Заявки на выполнение данной услуги начала принимать «Белпочта», – говорится на сайте предприятия.
Белорусы могут оформить «Поздравление от Деда Мороза» в виде праздничной открытки с набором для письма либо творчества, а также с мягкой игрушкой. Заказы по территории республики будут приниматься до 23 декабря, а в страны СНГ и дальнего зарубежья – до 1 декабря.
Оформление данной услуги доступно в любом отделении почтовой связи страны. Также есть возможность заказать ее посредством онлайн-сервиса «Поздравление Деда Мороза» или же непосредственно у почтальона.
Сообщается, что поздравление в рамках этой приятной услуги «Белпочты» адресат получит накануне Нового года.
Белновости.
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Заказать поздравления от Деда Мороза белорусы могут уже сегодня.
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