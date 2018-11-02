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На М1 фура влетела в остановившиеся перед переходом авто: пешеход погиб, еще два человека в больнице
Один человек погиб, еще два получили травмы в аварии, которая произошла днем 3 ноября в Столбцовском районе.
По предварительной информации, фура ехала по трассе М1 Брест — Минск — граница РФ в направлении Бреста. На 295-м километре дороги водитель грузовика совершил столкновение с Geely и Peugeot, которые остановились, чтобы пропустить женщину, которая шла по нерегулируемому переходу. После этого один из автомобилей совершил наезд на пешехода.
Как сообщили в Следственном комитете, в результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Водитель и пассажир Geely с травмами различной степени тяжести госпитализированы.
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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На М1 фура влетела в остановившиеся перед переходом авто: пешеход погиб, еще два человека в больнице
На месте аварии работает следственно-оперативная группа. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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