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Торжество лицемерия. Пока Стриженова клеймит США, ее дочь живет в Нью-Йорке
Екатерина Стриженова
«Пока Екатерина Стриженова дурит доверчивое население России на «Первом канале», рассказывает про плохую Америку и загнивающий Запад, ее дочь Анастасия, получив образование в Великобритании, живет в Нью-Йорке», — пишет политический канал, комментируя коллаж из фото дочери российской телеведущей в Instagram.
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