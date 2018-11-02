У белорусов усилились девальвационные ожидания

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Об этом говорится вначальника главного управления монетарной политики и экономического анализа НацбанкаЧистая продажа населением иностранной валюты за 9 месяцев текущего года составила 1,1 млрд долларов. Это меньше уровня прошлого года, когда население продало валюты на 1,6 млрд долларов.— отмечает Дмитрий Мурин.Представитель Нацбанка отмечает, что усиление девальвационных ожиданий населения произошло на фоне ослабления российского рубля относительно других валют в ответ на принятие очередных санкций относительно России. И если в январе-августе этого года среднемесячный объем чистого предложения иностранной валюты со стороны населения составлял 134 млн долларов, то в сентябре оно сократилось до 6,7 млн долларов вследствие снижения продажи валюты.Ослабление белорусского рубля по итогам третьего квартала составило 2,3% к доллару, 0,3% к евро, укрепление к российскому рублю — 3,5% (в расчетах использован средневзвешенный курс белорусского рубля по отношению к валютам основных торговых партнеров).