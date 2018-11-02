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В Рогачеве три школьника взамен сломанных деревьев посадили новые

03.11.2018 13:26 — Разное | UDF  
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Фото: sk.gov.by
Малолетние хулиганы сломали семь саженцев рябины. Правоохранители заведи уголовное дело.

В производстве Рогачевского районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении трех учащихся СШ №4 г.Рогачева. Подозреваемыми по делу признаны два ученика 9-ых классов в возрасте 14 лет и 16-летний одиннадцатиклассник.

В Рогачеве три школьника взамен сломанных деревьев посадили новые


В Рогачеве три школьника взамен сломанных деревьев посадили новые

Как сообщили UDF.BY в пресс-службе УСК по Гомельской области, в неприглядную историю школьники попали вечером 13 октября, когда после совместного распития пива возвращались домой. Путь несовершеннолетних пролегал по аллее вдоль их школы, на которой они беспричинно сломали 7 саженцев рябины. Причем двое парней всего несколько месяцев назад сами принимали участие в посадке этих деревьев.

В Рогачеве три школьника взамен сломанных деревьев посадили новые


В Рогачеве три школьника взамен сломанных деревьев посадили новые


В Рогачеве три школьника взамен сломанных деревьев посадили новые


В Рогачеве три школьника взамен сломанных деревьев посадили новые

Вскоре личности правонарушителей были установлены. Рогачевским РОСК было возбуждено уголовное дело. Когда несовершеннолетние осознали, что за совершенные ими действия предусмотрена уголовная ответственность, они раскаялись и решили возместить причиненный ущерб. Родители помогли учащимся приобрести 11 новых саженцев, которые те самостоятельно высадили на территории школы.

 
 
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Малолетние хулиганы сломали семь саженцев рябины. Правоохранители заведи уголовное дело.
 
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