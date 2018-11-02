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В Рогачеве три школьника взамен сломанных деревьев посадили новые
Фото: sk.gov.by
В производстве Рогачевского районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении трех учащихся СШ №4 г.Рогачева. Подозреваемыми по делу признаны два ученика 9-ых классов в возрасте 14 лет и 16-летний одиннадцатиклассник.
Как сообщили
Вскоре личности правонарушителей были установлены. Рогачевским РОСК было возбуждено уголовное дело. Когда несовершеннолетние осознали, что за совершенные ими действия предусмотрена уголовная ответственность, они раскаялись и решили возместить причиненный ущерб. Родители помогли учащимся приобрести 11 новых саженцев, которые те самостоятельно высадили на территории школы.
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Малолетние хулиганы сломали семь саженцев рябины. Правоохранители заведи уголовное дело.
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