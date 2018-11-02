В Рогачеве три школьника взамен сломанных деревьев посадили новые

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В производстве Рогачевского районного отдела Следственного комитета находится уголовное дело, возбужденное по ч.2 ст.339 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Беларусь в отношении трех учащихся СШ №4 г.Рогачева. Подозреваемыми по делу признаны два ученика 9-ых классов в возрасте 14 лет и 16-летний одиннадцатиклассник.Как сообщилив пресс-службе УСК по Гомельской области, в неприглядную историю школьники попали вечером 13 октября, когда после совместного распития пива возвращались домой. Путь несовершеннолетних пролегал по аллее вдоль их школы, на которой они беспричинно сломали 7 саженцев рябины. Причем двое парней всего несколько месяцев назад сами принимали участие в посадке этих деревьев.Вскоре личности правонарушителей были установлены. Рогачевским РОСК было возбуждено уголовное дело. Когда несовершеннолетние осознали, что за совершенные ими действия предусмотрена уголовная ответственность, они раскаялись и решили возместить причиненный ущерб. Родители помогли учащимся приобрести 11 новых саженцев, которые те самостоятельно высадили на территории школы.