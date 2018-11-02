ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Слухи. Для "тунеядцев" введут отдельные проездные и платную медицину?

03.11.2018 13:20 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A


Фото: Радио Свобода
Ростом цен на услуги ЖКХ власти могут не ограничиться.

В Беларуси сформировали «пробную» базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике. Окончательная база будет создана 1 декабря.

Зачем властям понадобилось делать предварительный вариант и как противостоять системе тем, кто попал в эту «базу»? На вопросы отвечает правовой инспектор труда Независимого профсоюза радиоэлектронной промышленности (РЭП) по Гомельской области Леонид Судаленко:

- Как бы власть ни называла эти базы – сегодня «пробной», а завтра «постоянной» – это ровным счетом ничего не решает. Есть декрет Лукашенко, который вырос из декрета №3 в «кастрированном» виде. Не получилось собрать налог в 2017 году – вот и решили собрать эти деньги иным способом, через ЖКХ. Для этого и созваны «тунеядские комиссии», занимающиеся созданием «баз».

Таким образом, важно только одно: декрет Лукашенко есть и власти хотят заставить его работать. Чиновники будут что-то делать, создавая то «промежуточные», то «постоянные» базы.

Это не имеет большого значения, поскольку реальная проблема – в состоянии белорусской экономики. Государство может предложить людям только самые низкооплачиваемые вакансии. В Гомеле, например, работа с зарплатой в 300-400 рублей в месяц уже считается роскошью.

Настоящая проблема в том, что нет инвестиций в страну, экономика не реформирована, все замерло и находится в подвешенном состоянии. Когда этот пузырь лопнет – неизвестно. Вполне возможно, что завтра государство не будет знать, чем платить пенсии пенсионерам. На этом фоне декрет о «тунеядцах» и все эти выдумки комиссий с базами данных выглядят странно.

- В этот раз власти не намерены рассылать «письма счастья» с уведомлениями тем, кто попал в базу. ЖКХ будет просто присылать на извещениях информацию об оплате услуг по полной стоимости. Зачем понадобилась такая секретность?

- Возможно, власти боятся, чтобы люди не начали готовиться к отпору заранее. Новые тарифы свалятся на «тунеядцев», как снег на голову. В этом, вероятно, и есть замысел властей. Тот час икс, когда мы узнаем, сколько надо платить, наступит где-то в середине февраля – когда «тунеядцы» получат жировки за январь.

Хотя, как власти ни старались, уже появились «первые ласточки». Я имею в виду людей, попавших в «пробную» базу данных и готовых бороться с системой. У нас, в офисе РЭП, появился программист-фрилансер, который в последние три года не был официально связан трудовыми отношениями.

Комиссия его «вычислила» и уже сейчас, проверяя пробные списки, пытались пригласить к себе на «собеседование». Он является собственником трехкомнатной квартиры – и как раз такие люди интересны авторам декрета о «тунеядцах».

Мы с ним поговорили и приняли решение туда не ходить – чтобы дождаться жировки и посмотреть, каким образом «родное» государство насчитает «тунеядцу» оплату услуг ЖКХ за январь.

Но, повторю, это «первая ласточка». Если материальные претензии к «тунеядцам» приобретут массовый характер, тогда может произойти то, чего боятся власти. Люди взбунтуются и снова начнут выражать свое недовольство – в том числе в виде массовых акций на улицах, а не только в социальных сетях.

- Каково это для человека получить извещение без предупреждения, как снег на голову? Были случаи самоубийств из-за «тунеядского налога» в 2017 году. Возможны ли подобные инциденты сейчас?

- Конечно, потому что у властей нет нормальных вакансий. Ко мне буквально на днях пришла на прием продавщица из Речицкого райпо – у нее зарплата 240 рублей в месяц. При том, что она работает по 12 часов в день! Как за эти деньги вообще можно прожить?

Делить граждан страны на категории – это удел исключительно слабой власти. Сильная власть подобным никогда не занималась. Напротив, во всем мире людям, оставшимся без работы, помогают, в том числе и денежным пособием, достаточным для жизни. А у нас пытаются каким-то образом отнять последнее. Не мытьем, так катаньем: через «коммуналку» и особые расценки на другие услуги. Поговаривают, что для «тунеядцев» введут и отдельные проездные в транспорте, и платную медицину.

- Нарушает ли такой подход международные нормы? И можно ли это использовать в борьбе с декретом о «тунеядцах»?

- Мы, юристы, не сидим, сложа руки. Уже думаем, каким образом организовать отпор этой системе.

Помните, когда-то в Гомеле было «первая тунеядская жалоба» Александра Семенова? Тогда безработный выиграл у государства это дело. Думаю, мы предъявим властям и второй, и третий «тунеядский иск».

Вот придет нашему гомельскому программисту новая «коммуналка» – а мы придем с ней в суд и спросим, почему государство делит людей на кластеры по признаку их временной незанятости. Это сегрегация, нарушение и Конституции, и международных правовых норм.

Опять же, этот программист покупает гораздо больше вещей, чем та же продавщица с зарплатой в 240 рублей, и платит таким образом косвенные налоги в казну. Но продавщица государство не интересует – его интересует программист-фрилансер, с у которого можно что-тот забрать. И мы за такой подход должны спросить с властей.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ростом цен на услуги ЖКХ власти могут не ограничиться.
 
Новости дня
Новости разные
 
"Дело Кныровича": одного фигуранта в Украине признали беженцем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

02.11.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Петрыкаускiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
03.11.2018
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Нясвижскiя навiны
Маяк Преднепровья
Радзiма
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика