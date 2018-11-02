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Медведев порадовал участников саммита глав правительств СНГ оригинальным галстуком

03.11.2018 13:05 — Разное | UDF  
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Фото: Sputnik / Владислав Воднев
Премьер-министр России Дмитрий Медведев прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

На темном фоне галстука белым цветом изображено перо, которое ярко выделяется даже при застегнутом пиджаке.

Его коллеги выбрали более традиционные расцветки для делового аксессуара. Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев выбрал галстук синего цвета, премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзада надел темно-фиолетовый, галстук в бело-голубую полоску дополнил образ премьер-министра Беларуси Сергея Румаса, полосатой расцветке отдал предпочтение при выборе галстука премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

Накануне заседания Совета руководители делегаций встретились с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

 
 
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Премьер-министр России прибыл в Астану для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.
 
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